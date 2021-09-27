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Okullar, üniversiteler kapanacak mı 2021? Online, uzaktan eğitim geri gelecek mi?

27.09.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl patlak veren koronavirüs nedeniyle eğitim aksamış ve uzaktan eğitim modeline geçilmişti. Bu yıl ise gerekli tedbirler sağlandı ve yüz yüze eğitime devam edilmesi kararı alındı. 2021-2022 eğitim öğretim döneminin başlaması ve vaka sayılarının 30 bin sınırına yaklaşmasıyla, uzaktan eğitim modeline geçilip geçilmeyeceği merak konusu oldu. İşte detaylar...

Öğrenciler sosyal medyadan, eğitimin online olarak sürdürülmesi talebinde bulunuyor. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde okulların kapanıp kapanmayacağına ilişkin açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. İşte merak edilenler...

OKULLAR, ÜNİVERSİTELER KAPANACAK MI?

Son Bilim Kurulu toplantısının ardından Bakan Koca, söz konusu toplantıda alınan kararları açıkladı ve okulların bu dönem kapanıp kapanmayacağına ilişkin kendisine yöneltilen soruyu yanıtladı.
Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Koca, okulların kapanmayacağı konusunda ısrarcı olduklarını savunmuştu.
Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulları kapatma lüksünün olmadığını ifade ederek, "Bu süreçte en fazla etkilenen sektörlerden birinin eğitim sektörü olduğunu ancak Milli Eğitim Bakanlığının tüm camiasıyla bu süreçte müthiş bir performans gösterdiğini ifade eden Özer, "Okulları artık kapalı tutma lüksümüz yok. Okulların yüz yüze eğitime ara vermesinde istediğiniz kadar dijital platformları verimli bir şekilde kullanabilirsiniz ama okul sadece öğretmenin gerçekleştirildiği mekanlar değildir. Öğrencilerimizin psikososyal gelişimlerini tamamladığı, ortak çalışmalar üretebildiği, sıcak yemeklerin yenildiği, kültür, sanat ve spor aktivitelerinin yapıldığı mekanlar. Dolayısıyla yüz yüze eğitimin yerine ikame edilecek hiçbir mekanizma yoktur. Ama bu, şu demek değildir; dijital platformlardan vazgeçeceğiz. Hayır ama yüz yüze eğitime devam ederken sürekli dijital platformlardan da destek alacağız." diye konuştu.
Konuya ilişkin YÖK tarafından herhangi bir açıklama gelmedi.
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