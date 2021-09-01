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  4. Okullara hizmetli alımı ne zaman 2021? İŞKUR TYP temizlik görevlisi başvurusu nasıl yapılır?

Okullara hizmetli alımı ne zaman 2021? İŞKUR TYP temizlik görevlisi başvurusu nasıl yapılır?

01.09.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021-2022 eğitim öğretim döneminin yaklaşmasıyla okul bünyesinde hizmetli olarak çalışmak için nasıl başvuru yapılacağı araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı pansiyonlarına 5 bin 872 personelin alınacağını ifade etmişti. İşte ayrıntılar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı pansiyonlarına 5 bin 872 personelin alınacağı ifadeleri yer aldı. TYT başvuruları İŞKUR üzerinden alınıyor. Haberimizden TYP başvuru yapma linkine ulaşabilirsiniz. İşte merak edilenler...

OKULLARA HİZMETLİ ALIMI NE ZAMAN 2021?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı pansiyonlarına 5 bin 872 personelin alınacağı bildirildi.
Personel sayısını artırmaya karar verdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 bin 872 personelin aşçı ve destek personelleri olacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı pansiyonlarında kalan öğrencilerin daha iyi hizmet almasını hedeflediklerini ifade etti.

TYP BAŞVURULARI NASIL YAPILIYOR?

TYP BAŞVURULARI NASIL YAPILIYOR?
TYP iş ilanlarına İŞKUR üzerinden başvuru yapılır. Başvuru yapmak için "https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx" adresine erişim sağlayınız.
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Anahtar Kelimeler:
İŞKUR Cumhurbaşkanı Milli Eğitim Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan

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