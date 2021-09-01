Okullara hizmetli alımı ne zaman 2021? İŞKUR TYP temizlik görevlisi başvurusu nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı pansiyonlarına 5 bin 872 personelin alınacağı ifadeleri yer aldı. TYT başvuruları İŞKUR üzerinden alınıyor. Haberimizden TYP başvuru yapma linkine ulaşabilirsiniz. İşte merak edilenler...

OKULLARA HİZMETLİ ALIMI NE ZAMAN 2021?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı pansiyonlarına 5 bin 872 personelin alınacağı bildirildi.

Personel sayısını artırmaya karar verdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 bin 872 personelin aşçı ve destek personelleri olacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı pansiyonlarında kalan öğrencilerin daha iyi hizmet almasını hedeflediklerini ifade etti.