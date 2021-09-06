Okullarda yüz yüze eğitim heyecanı!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle birlikte yaklaşık bir buçuk yıllık aranın ardından haftada 5 gün yüz yüze eğitim bugün başladı. Öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenecek. Öğrenci ve veliler için böyle bir kural bulunmuyor.

YÜZ YÜZE EĞİTİM BU SABAH BAŞLADI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle birlikte öğrenciler bu sabah itibariyle yüz yüze eğitime başladı.

Türkiye'nin birçok noktasında öğrenciler veliler ile birlikte sabah saatlerinde okulun yolunu tuttu.

Okullarda koronavirüs önlemleri üst düzeyde alınırken, öğrenciler ve veliler maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyduğu görüldü.

Yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri, 1-3 Eylül'de okullarda yüz yüze yürütülen uyum eğitimine katıldı. Bu çerçevede, 165 bin 450 öğretmen tarafından toplam 2 milyon 359 bin 422 öğrenciye uyum eğitimleri verildi.