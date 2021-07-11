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  4. Okyanusta nadir rastlanan ‘Cam Ahtapot’ görüntülendi

Okyanusta nadir rastlanan ‘Cam Ahtapot’ görüntülendi

11.07.2021 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin California eyaleti merkezli Schmidt Okyanus Enstitüsü, Pasifik Okyanusu’nun (Büyük Okyanus) derin sularında gerçekleştirdiği araştırma seferinde nadir rastlanan ‘Cam Ahtapotu’ görüntüledi.

Okyanuslarda bilimsel araştırma ve keşif yapan Schmidt Okyanus Enstitüsü, Pasifik Okyanusu’nda bulunan Kiribati'ye ait mercan adaları ve koral resifi zinciri Phoenix Adaları çevresinde yaptığı 34 günlük araştırma ve keşif seferi sonucunda ‘Cam Ahtapot’ görüntülemeyi başardı.

NEREDEYSE ŞEFFAF

Falkor araştırma gemisiyle yapılan seferde 30 bin kilometre karelik okyanus tabanını haritalayan bilim insanları, tek görünür özellikleri optik siniri, göz küreleri ve sindirim sistemi olan neredeyse şeffaf cam ahtapotun iki nadir görüntüsünü yakaladı.
Okyanus bilimciler daha önce cam ahtapotun sınırlı canlı görüntüsünü yakalamış ancak okyanustaki yırtıcı hayvanların bağırsaklarında bulunan örnekleri inceleyerek cam ahtapot hakkında bilgi edinebilmişti.
Enstitüye ait sualtı robotu SuBastian ile 21 dalış ve 182 saat deniz tabanı keşfi yapan bilim insanları, milyonlarca yıl öncesine dayanan 12 metrelik yine nadir rastlanan derin su türü balina köpekbalığının görüntülerini ilk kez yakaladı.
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