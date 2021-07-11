Okyanusta nadir rastlanan ‘Cam Ahtapot’ görüntülendi

Okyanuslarda bilimsel araştırma ve keşif yapan Schmidt Okyanus Enstitüsü, Pasifik Okyanusu’nda bulunan Kiribati'ye ait mercan adaları ve koral resifi zinciri Phoenix Adaları çevresinde yaptığı 34 günlük araştırma ve keşif seferi sonucunda ‘Cam Ahtapot’ görüntülemeyi başardı.

NEREDEYSE ŞEFFAF

Falkor araştırma gemisiyle yapılan seferde 30 bin kilometre karelik okyanus tabanını haritalayan bilim insanları, tek görünür özellikleri optik siniri, göz küreleri ve sindirim sistemi olan neredeyse şeffaf cam ahtapotun iki nadir görüntüsünü yakaladı.

Okyanus bilimciler daha önce cam ahtapotun sınırlı canlı görüntüsünü yakalamış ancak okyanustaki yırtıcı hayvanların bağırsaklarında bulunan örnekleri inceleyerek cam ahtapot hakkında bilgi edinebilmişti.