Olacak O Kadar oyuncusu Ali Demirel hayatını kaybetti! Ali Demirel neden öldü?

Olacak O Kadar programında Levent Kırca ve Oya Başar ile skeçler hazırlayıp oynayan tiyatronun önemli isimlerinden Ali Demirel’in dün öğlen saatlerinde Muğla Marmaris’teki evinde fenalaştığı ve gelen ihbar üzerine ambulans ile hastaneye kaldırıldığı paylaşıldı. Ali Demirel’in dostlarının ve yakınlarının, cenaze işlemleri için İstanbul’dan Muğla’ya gideceği ifade edildi.

Ali Demirel hayatını kaybetti!

Olacak O Kadar programı ile gönüllere taht kuran Ali Demirel’in Muğla'nın Marmaris ilçesinde ileri derece zatürre şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Marmaris'te yalnız yaşayan sinema ve tiyatro oyuncusu Ali Demirel, dün öğle saatlerinde evinde fenalaştı. İhbar üzerine eve gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Demirel'e, ileri derece zatürre teşhisi konuldu.

Böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı da bulunan Ali Demirel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.