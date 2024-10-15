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  4. Öldü sanılıyordu, gasilhanede yıkanırken gözlerini açtı! Gassal da panikledi: Annemiz üç defa 'Ah ah' diye ses çıkarttı

Öldü sanılıyordu, gasilhanede yıkanırken gözlerini açtı! Gassal da panikledi: Annemiz üç defa 'Ah ah' diye ses çıkarttı

15.10.2024 13:37
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İstanbul'da yaşananlara benzer tuhaf olayın adresi bu kez Hatay oldu! Kanserle mücadele ederken yaşamını yitiren Necah Abu Hıdır (60), gasilhanede suyla temas sırasında birdenbire gözlerini açtı. Cansız bedeni yıkayan gassal, açılan gözleri görünce paniğe kapıldı. Hıdır'ın ailesi, annelerinin gasilhanede dirildiğini, kadının 2 kez can verdiğini söyledi. Hıdır'ın yıkanırken 3 defa 'Ah ah' diye ses çıkardığı da iddialar arasında.

İstanbul'da, öldüğü sanılan Halit Bayşu'nun (80) cenaze namazında tabutundan gelen sesler üzerine yaşadığı ortaya çıkmıştı. Bayşu kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak can vermişti. Şimdiyse Hatay'da yabancı uyruklu Necah Abu Hıdır (60) gasilhanede yıkanırken gözlerini açtı. İddiaya göre gözünü açtıktan sonra 3 kez 'ah ah' dedi. Üstelik Hıdır'ın oğlu, "3 tane kadın da bu duruma şahit oldu" dedi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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GASİLHANEDE YIKANIRKEN GÖZLERİNİ AÇTI

Antakya ilçesi Üzümdalı Mahallesi'nde yaşayan yabancı uyruklu 60 yaşındaki Necah Abu Hıdır, 1 yıl mide kanseriyle mücadele ettikten sonra durumu kötüye gidince hastaneye kaldırıldı. Necah Abu Hıdır, Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde 3 gün önce vefat etti. Ailesi tarafından cansız bedeni teslim alınan Hıdır'ın cenazesi defnedilmek üzere Reyhanlı mezarlık kompleksine getirildi.

GASSAL KADIN PANİKLEDİ

GASSAL KADIN PANİKLEDİ

Kadının cansız bedeninin gasilhanede yıkandığı esnada suyla temasıyla gözlerinin açılmasıyla gassal panik yaşandı. Ailenin de durumu fark etmesi üzerine gasilhaneye sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerindeki kontrollerin ardından kadının cansız bedeni yeniden hastaneye kaldırıldı ve yapılan kontrollerde kadının ölümünün daha önceden gerçekleştiği tespit edildi.

Cenaze yeniden Reyhanlı Mezarlık kompleksine getirilerek işlemlerin ardından defnedildi. Hıdır'ın ailesi annelerinin gasilhanede yeniden canlandığını iddia ederek annelerinin 2 kez can verdiğini söylediler.

“ANNEMİ GASİLHANEDE YIKARKEN 3 DEFA SES ÇIKARTTI”

“ANNEMİ GASİLHANEDE YIKARKEN 3 DEFA SES ÇIKARTTI”

Annesini gasilhanede yıkanırken 3 defa ses çıkardığını iddia eden Ahmed Hakim, “Annem mide kanseriydi. Annem 1 yıldır kanserle mücadele ediyordu. İki gün önce hastaneye kaldırdık ve 15 saat sonra öldü. Sabah hastane aradıktan sonra annemin cenazesini almaya gittim. Annemi gasilhanede yıkarken 3 defa ses çıkarttı. Annemin yaşadığını düşünerek ambulansı aradık. Annemi tekrardan hastaneye götürdüler. Muayene sonucunda öldüğünü söylediler” dedi.

Annesinin gasilhanede canlanarak 2 kez can verdiğini iddia eden Zafer Hakim, “Annemin cenazesini almak için ailecek oraya gittik. Morgdan aldıktan sonra cenazesi sıcaktı. Cenazeyi yıkarken annem gözünü açtı. Annem gözünü açtıktan sonra 3 defa 'ah ah' dedi. 3 tane kadın da bu duruma şahit oldu.

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cenaze tabut ölü
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