Öldü sanılıyordu, gasilhanede yıkanırken gözlerini açtı! Gassal da panikledi: Annemiz üç defa 'Ah ah' diye ses çıkarttı

Annesinin gasilhanede canlanarak 2 kez can verdiğini iddia eden Zafer Hakim, “Annemin cenazesini almak için ailecek oraya gittik. Morgdan aldıktan sonra cenazesi sıcaktı. Cenazeyi yıkarken annem gözünü açtı. Annem gözünü açtıktan sonra 3 defa 'ah ah' dedi. 3 tane kadın da bu duruma şahit oldu.