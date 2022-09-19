Oldukça şaşıracaksınız! Bu besinler ikiz bebeklere sahip olma oranını yükseltiyor

Tekil gebelikler anne rahmine tutunmuş bir zigottan oluşurken ikiz gebelik anne rahmine tutunmuş iki zigotun varlığı ile oluşmaktadır. Eğer tek yumurta döllenip anne rahminde bölünürse tek yumurta ikiz gebeliği gerçekleşmektedir. İki farklı yumurta iki sprem ile döllenip anne rahmine düşerse çift yumurta ikiz gebeliği meydana gelmektedir. İkiz bebeklere sahip olmak oldukça yorucu görülür.
İKİZ BEBEKLERE YOL AÇAN ETKENLER
Genetik faktörler, ırk, emziriyor olmak, doğurganlık tedavileri ikiz gebelik şansını artıran faktörlerdir. Bunların yanı sıra beslenme de ikiz gebelik oranını artırır. İşte ikizlere yol açabilen o besinler...
İKİZ ŞANSINI ARTIRAN YİYECEKLER
TATLI PATATES
Yam, hiper-yumurtlamaya yol açan bitki bazlı besinler ve kimyasallar olan progesteron ve fitoöstrojenler açısından zengin bir yumrudur. Hiper-yumurtlama, birden fazla yumurtanın olgunlaştığı ve yumurtalıktan salındığı ve çoğul gebeliklere yol açabilecek bir durumdur. Ayrıca çift yumurta ikizleri veya üçüzler ile gebe kalma şansını artırma eğilimindedir. Bir araştırma ayrıca, Oyo eyaletindeki bir şehir olan Igbo-Ora'daki kadınların diyetlerindeki önemli miktarda tatlı patatesin, yüksek ikiz doğum oranlarıyla bağlantılı olduğunu kanıtladı. Dünyanın en yüksek ikiz oranı olarak kabul edilen güneybatı Nijerya'daki doğumlar üzerine bir başka araştırma da, Yoruba nüfusu arasında ikizlerin gebe kalmasında yamın etkisine ilişkin önceki iddiayı destekledi.
FOLİK ASİTİ YÜKSEK BESİNLER
Avokado, ıspanak, brokoli, karaciğer ve baklagiller gibi folik asit açısından doğal olarak zengin besinler de kişinin ikiz doğurma şansını artırma eğilimindedir. Bir araştırmaya göre hamile kalmaya çalışırken fazladan folik asit tüketmek ikiz doğurma şansını biraz daha yükseltebilir.
SÜT ÜRÜNLERİ
Bir araştırma , hayvansal ürünleri, özellikle süt ürünlerini tüketen kadınların, tüketmeyenlere göre ikiz bebek sahibi olma olasılığının beş kat daha fazla olduğunu göstermiştir. Süt, tereyağı, yoğurt ve peynir gibi süt ürünleri, hayvansal ürünlerde bulunan bir büyüme proteini olan insülin büyüme faktörünü (IGF) serbest bırakma eğilimindedir. IGF ayrıca yumurtalıkların duyarlılığını arttırır, böylece birden fazla doğuma neden olan hiper ovulasyona neden olur.
BAMYA YAPRAKLARI
Çorba hazırlamak için kullanılan bamya yaprakları mükemmel bir lif, C vitamini, kalsiyum, demir ve protein kaynağıdır. Araştırmaya göre , Igbo-Ora halkı da bu yaprakları yemenin doğal olarak ikizlere hamile kalma şansını artırabileceğine inanıyor .
Okuyucu Yorumları 0 yorum