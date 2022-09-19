Oldukça şaşıracaksınız! Bu besinler ikiz bebeklere sahip olma oranını yükseltiyor

Tekil gebelikler anne rahmine tutunmuş bir zigottan oluşurken ikiz gebelik anne rahmine tutunmuş iki zigotun varlığı ile oluşmaktadır. Eğer tek yumurta döllenip anne rahminde bölünürse tek yumurta ikiz gebeliği gerçekleşmektedir. İki farklı yumurta iki sprem ile döllenip anne rahmine düşerse çift yumurta ikiz gebeliği meydana gelmektedir. İkiz bebeklere sahip olmak oldukça yorucu görülür.

İKİZ BEBEKLERE YOL AÇAN ETKENLER

Genetik faktörler, ırk, emziriyor olmak, doğurganlık tedavileri ikiz gebelik şansını artıran faktörlerdir. Bunların yanı sıra beslenme de ikiz gebelik oranını artırır. İşte ikizlere yol açabilen o besinler...