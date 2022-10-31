Ölen yakınlarını festivalle anıyorlar! Meksika'da Ölüler Günü geçidine 1 milyondan fazla kişi katıldı

Meksika’da her yıl 27 Ekim ve 3 Kasım tarihleri arasında geleneksel olarak kutlanan, başlangıcı Aztekler dönemine kadar dayanan Ölüler Günü dolayısıyla başkent Mexico City’de düzenlenen geçit töreni yapıldı. Başkentte yaklaşık 9 kilometrelik bir güzergahta düzenlenen ve şehrin tarihi meydanında son bulan geçit töreninde, müzik ve danslar eşliğinde yürüyen yüz binlerce kişi her yıl olduğu gibi kuru kafa desenli makyaj ve çiçekli kostümlerinin yanı sıra ölüleri temsil eden iskelet maketleri kullandı.

ÖLÜLER GÜNÜ ETKİNLİĞİ! 1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ KATILDI

Geçit törenine Mexico City halkı yoğun ilgi gösterirken, Mexico City Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum etkinliğe 1 milyondan fazla vatandaşın katıldığını duyurdu. Halk, geçit töreni sonrası ise şehrin tarihi meydanında düzenlenen konsere katıldı.

Sömürge öncesi dönemde yaşayan Amerika kıtası yerlilerine kadar uzanan bir gelenek olan Ölüler Günü ile halk ölen yakınlarını anıyor.

Etkinliklerde kullanılan kurukafa makyajı ve iskelet maketleri ise ölen yakınları temsil ediyor.

Meksika’nın yanı sıra İspanya, ABD ve bazı Latin Amerika ülkelerinde de düzenlenen Ölüler Günü’nde genellikle 1 Kasım’da hayatını kaybeden bebek ve çocukların mezarları, 2 Kasım’da ise yetişkinlerin mezarları ziyaret ediliyor.