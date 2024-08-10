Olimpiyatlardaki hayal kırıklığının ardından Bakan Osman Aşkın Bak eleştirilerin hedefinde! ‘Telefonuna erişim engeli gelsin magazin goygoy peşinde…’

Bir süredir ülkemizde kapalı bulunan sosyal medya platformu Instagram'a atıfta bulunarak Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın attığı gönderiyi eleştiren Candaş Tolga Işık, dakikalar içinde paylaşımını sildi.

"ERİŞİM ENGELİ GETİRİLSİN"

Olimpiyat rekoru kıran Duplantis'e şaka yollu göndermede bulunan Osman Aşkın Bak'ın gönderisini alıntılayan Candaş Tolga Işık, "Ülkede erişim engeli getirilmesi gereken tek telefon Spor Bakanımızın telefonu." ifadelerine yer verdi.

KISA SÜRE SONRA SİLDİ

Yaptığı bu paylaşımın ardından Candaş Tolga Işık 5 dakika sonra gönderiyi sildi. Bu olayın ardından geriye sosyal medya yorumları kaldı...