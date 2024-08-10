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  4. Olimpiyatlardaki hayal kırıklığının ardından Bakan Osman Aşkın Bak eleştirilerin hedefinde! ‘Telefonuna erişim engeli gelsin magazin goygoy peşinde…’

Olimpiyatlardaki hayal kırıklığının ardından Bakan Osman Aşkın Bak eleştirilerin hedefinde! ‘Telefonuna erişim engeli gelsin magazin goygoy peşinde…’

10.08.2024 14:20
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın X platformunda attığı gönderi yeniden gündeme geldi. İsveçli sporcu Armand Duplantis Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Erkekler Sırıkla Atlama Finali'nde olimpiyat rekoru kırdı. Rekoru kırmasının ardından 'Yusuf Dikeç selamı' veren Duplantis'in o görüntüsünü alıntılayan Osman Aşkın Bak, "Olimpiyat rekoru da kırsan Yusuf abini örnek alırsın." ifadelerini kullanmıştı. Bu olaya ünlü gazeteci Candaş Tolga Işık'tan tepki geldi fakat kısa süre sonra sildi.

Bir süredir ülkemizde kapalı bulunan sosyal medya platformu Instagram'a atıfta bulunarak Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın attığı gönderiyi eleştiren Candaş Tolga Işık, dakikalar içinde paylaşımını sildi.

"ERİŞİM ENGELİ GETİRİLSİN"

Olimpiyat rekoru kıran Duplantis'e şaka yollu göndermede bulunan Osman Aşkın Bak'ın gönderisini alıntılayan Candaş Tolga Işık, "Ülkede erişim engeli getirilmesi gereken tek telefon Spor Bakanımızın telefonu." ifadelerine yer verdi.

KISA SÜRE SONRA SİLDİ

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Yaptığı bu paylaşımın ardından Candaş Tolga Işık 5 dakika sonra gönderiyi sildi. Bu olayın ardından geriye sosyal medya yorumları kaldı...

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