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Ölümcül kan pıhtılaşmasını doğal olarak çözebilen besinler

14.10.2022 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pıhtılaşma, potansiyel bir risk olarak vücutta gezinir. Ölümcül kan pıhtılarını doğal olarak çözebilen besinler bulunur. Kan pıhtısı semptomları ortaya çıktıklarında ele alınmamak, yaşamı değiştiren etkilere sahip olabilir. Katılaşan pıhtı, kan damarının dışa kaçmasını önleyerek kanamayı durdurur. Kan pıhtılaşmasının belirgin belirtileri yoktur; çünkü pıhtılaşmanın olduğu bölgeye göre görülebilecek belirtiler de farklılık gösterebilmektedir.

Pıhtılaşma önleyici, kanı incelterek pıhtıların çözülmesine yardımcı olur. Ancak son yıllarda meyveler benzer etkiler göstermiştir. Bitkilerde bulunan bazı kimyasalların kan pıhtılarının oluşumunu engelleyebileceğine veya mevcut pıhtıları çözebileceğine dair kanıtlar var. Bu, gelecekteki pıhtı riskini azaltabilse de meyveler tıbbi tedavinin yerine kullanılmamalıdır. Uzmanlar, pıhtıları doğal olarak çözen en güçlü bitki bazlı gıdalar bromelain içerir.

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Elma, limon, soğan, portakal çayları ve takviyelerinde bulunabilen rutin alımının, International Current Pharmaceutical Journal'da yayınlanan 2012 tarihli bir çalışmada yaralanma sonrası trombüsleri önlediği gösterilmiştir.

Bromelain içeren ananas, kan pıhtılaşmasına karşı en etkili meyvelerin başında gelir. Protein sindiren enzimin, pro-inflamatuar moleküllerin oluşumunu inhibe ettiği çeşitli çalışmalarda bulunmuştur.

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Sağlık kuruluşuna göre, kan pıhtılarının çözülmesine yardımcı olabilecek diğer yiyecek ve içecekler arasında sarımsak, kivi, lahana, ıspanak ve üzüm suyu sayılabilir.

Kan pıhtıları olması gerektiği yerin dışında vücudun diğer bölgelerine ilerlerse, potansiyel olarak yaşamı tehdit eden komplikasyon riskini artırabilir.

KANIN PIHTILAŞMASI NASIL ÖNLENİR?

Anti-inflamatuar özelliklerle dolu olan zerdeçal, kanın pıhtılaşmasına karşı yaygın olarak kullanılmaktadır. Journal of Cell Physiology'de yayınlanan ve zerdeçaldaki aktif bileşen olan kurkuminin aynı zamanda bir pıhtılaşma önleyici, kanser önleyici ve antioksidan ajan olarak hareket ettiğini bulan daha önceki araştırmaları yansıtıyordu. Pıhtılaşma önleyici etkileri için lanse edilen bir başka süper gıda, kimyasal salisilat içeren zencefildir.

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Bu baharatların diyete eklenmesi kan pıhtılaşma komplikasyonları olasılığını azaltabilse de bazı davranışlardan da kaçınmaya değer. Kronik uyku yoksunluğu, dolaşım sistemine müdahale ettiği çeşitli bilimsel araştırmalarla gösterildiği gibi, metabolik ve endokrin disfonksiyonun gelişiminde önemli bir risk faktörüdür.

Kan pıhtılarının yaygın nedenleri arasında kan akışını engellediği için uzun süre oturmak da yer alır.

KAN PIHTILARINI ÇÖZEBİLEN BESİNLER

ANANAS

ANANAS

ZERDEÇAL

ZERDEÇAL

ÜZÜM SUYU

ÜZÜM SUYU

ISPANAK

ISPANAK

LAHANA

LAHANA
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