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Ömer Halisdemir'in filmi ne zaman çıkıyor? 'Ben Ömer' belgeseli nasıl izlenir?

11.07.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir’in hayatı belgesele konu oldu. Ömer Halisdemir’in 14 Temmuz’da ilk özel gösterimi yapılacak olan ‘Ben Ömer’ belgeseli heyecanla bekleniyor. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada 53. Uluslararası Antalya Film Festivali’nde ‘En İyi Belgesel’ seçilen belgeselin ilk gösterimi, İstanbul’da bulunan Atlas Sineması’nda gerçekleştirilecek. Peki ‘Ben Ömer’ belgeseli nasıl izlenir?

15 Temmuz’un simge isimlerinden biri haline gelen Ömer Halisdemir’in gösterdiği kahramanlık ‘Ben Ömer’ adıyla belgesele konu oldu. ‘Ben Ömer’ adıyla 14 Temmuz günü özel gösterime girecek olan filmin yönetmen koltuğunda Mesut Gengeç oturuyor. Ömer Halisdemir’in belgeseli olan ‘Ben Ömer’in 14 Temmuz’daki özel gösterimine TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katılacak.

'Ben Ömer' belgeseli ilk gösterimini yapıyor!

Yönetmenliğini Mesut Gengeç’in yaptığı ‘Ben Ömer’ belgeselinin, 14 Temmuz Çarşamba günü ilk özel gösterimi yapılacak.
15 Temmuz kahramanlarından olan ve 15 Temmuz’un simge isimlerinden biri haline gelen şehit Ömer Halisdemir’i anlatan ‘Ben Ömer’ belgeseli TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın da katılımıyla İstanbul Atlas Sineması’nda saat 19:00’da gerçekleştirilecek.
İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, ‘Ben Ömer’ belgeseli 53. Uluslarası Antalya Film Festivali’nde ‘En İyi Belgesel’ ödülüne layık görülmüştür.
Astsubay Ömer Halisdemir'i tanımak ve tanıtmak amacıyla yönetmen Mesut Gengeç'in 2,5 aylık çalışma sonrasında hazırladığı belgeselin çekimleri, Niğde Çukurkuyu ve İstanbul'da yapıldı.
Çalışma kapsamında şehit Halisdemir'in köyünde baba Hasan Hüseyin Halisdemir başta olmak üzere çocukluk arkadaşları, köylüleri, silah arkadaşları ve güvenlik strateji uzmanlarıyla röportajlar gerçekleştirdi.
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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Şentop
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