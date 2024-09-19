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Ömürden yiyoruz! Türkiye'de yaşam süresi kısaldı... Ortalama kaç yaşına kadar yaşıyoruz?

19.09.2024 09:23
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Türkiye'de ortalama yaşam süresinin ne kadar olduğuyla ilgili Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri paylaştı. Türkiye'de ortalama yaşam süresinin azaldığı görülürken, "Türkiye'de ortalama kaç yaşına kadar yaşıyoruz?" sorusunun yanıtı belli oldu. TÜİK verilerine göre yaşam süresi 77,3'e düştü. Beklenen yaşam süresinin en çok olduğu kent Tunceli, en az olduğu şehir ise Kilis oldu.

Türkiye'de ortalama yaşam süresi kısaldı. TÜİK son verileri açıkladı, en son 2020-2022 dönemi için hazırlanan rapora göre ortalama yaşam süresinin azaldığı görüldü. Erkekler ve kadınlar arasındaki doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,3 yıl olurken, Türkiye'de beklenen yaşam süresinin en çok ve en az olduğu kentlerde açıklandı. İşte detaylar...

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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ORTALAMA YAŞAM SÜRESİ DÜŞTÜ

ORTALAMA YAŞAM SÜRESİ DÜŞTÜ

TÜİK, 2021-2023 yıllarına ilişkin hayat tabloları verilerini açıkladı.

Buna göre; yeni doğmuş bir bireyin mevcut ölümlülük risklerine maruz kalması durumunda yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanan doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye'de 2020-2022 döneminde 77,5 yıl iken, 2021-2023 döneminde 77,3 yıl oldu.

ERKEKLER VE KADINLAR ARASINDAKİ FARK

ERKEKLER VE KADINLAR ARASINDAKİ FARK

Türkiye'de 2020-2022 döneminde erkeklerde 74,8 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresi, 2021-2023 döneminde 74,7 yıl, kadınlarda ise 80,3 yıl iken 80 yıl oldu.

Erkekler ve kadınlar arasındaki doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,3 yıl oldu.

Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresi 63,5 yıl oldu.

Erkekler için bu süre 60,9 yıl iken kadınlarda 66,1 yıl oldu. 30 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 49,1 yıl oldu.

Erkekler için bu süre 46,6 yıl iken, kadınlarda 51,5 yıl oldu. Türkiye genelinde, 50 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 30,1 yıl oldu.

Anahtar Kelimeler:
Türkiye tüik yaşam
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