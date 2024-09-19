Ömürden yiyoruz! Türkiye'de yaşam süresi kısaldı... Ortalama kaç yaşına kadar yaşıyoruz?

Türkiye'de ortalama yaşam süresi kısaldı. TÜİK son verileri açıkladı, en son 2020-2022 dönemi için hazırlanan rapora göre ortalama yaşam süresinin azaldığı görüldü. Erkekler ve kadınlar arasındaki doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,3 yıl olurken, Türkiye'de beklenen yaşam süresinin en çok ve en az olduğu kentlerde açıklandı. İşte detaylar...

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır