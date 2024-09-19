Ömürden yiyoruz! Türkiye'de yaşam süresi kısaldı... Ortalama kaç yaşına kadar yaşıyoruz?

Türkiye'de ortalama yaşam süresi kısaldı. TÜİK son verileri açıkladı, en son 2020-2022 dönemi için hazırlanan rapora göre ortalama yaşam süresinin azaldığı görüldü. Erkekler ve kadınlar arasındaki doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,3 yıl olurken, Türkiye'de beklenen yaşam süresinin en çok ve en az olduğu kentlerde açıklandı. İşte detaylar...
TÜİK, 2021-2023 yıllarına ilişkin hayat tabloları verilerini açıkladı.
Buna göre; yeni doğmuş bir bireyin mevcut ölümlülük risklerine maruz kalması durumunda yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanan doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye'de 2020-2022 döneminde 77,5 yıl iken, 2021-2023 döneminde 77,3 yıl oldu.
Türkiye'de 2020-2022 döneminde erkeklerde 74,8 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresi, 2021-2023 döneminde 74,7 yıl, kadınlarda ise 80,3 yıl iken 80 yıl oldu.
Erkekler ve kadınlar arasındaki doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,3 yıl oldu.
Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresi 63,5 yıl oldu.
Erkekler için bu süre 60,9 yıl iken kadınlarda 66,1 yıl oldu. 30 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 49,1 yıl oldu.
Erkekler için bu süre 46,6 yıl iken, kadınlarda 51,5 yıl oldu. Türkiye genelinde, 50 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 30,1 yıl oldu.