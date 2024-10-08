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Önce gönül ilişkisi olan baldızını, 5 ay sonra da eşiyle ilişkiye girmek isteyen kuryeyi öldürüp aynı yere gömdü!

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
08.10.2024 13:52
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Antalya'da baldız ve kurye cinayetinde ortaya çıkan detaylar okuyanların kanını dondurdu. Zeynel Boyacı gönül ilişkisi yaşadığı baldızını çocukluk arkadaşıyla ilişkiye girdiği için öldürdü. Bu yetmezmiş gibi baldızının ınstagramından 5 ay boyunca akrabalarına mesaj atarak yaşıyormuş izlenimi verdi. Boyacı ayrıca eşiyle cinsel ilişki yaşamak isteyen kuryeyi de 'eşim olmaz ama sana 2 kadın ayarlarım' diyerek bir araziye götürdü ve orada katletti. Cani ikisini de aynı yere gömdü.

Antalya'da kıskandığı gerekçesiyle baldızını öldürüp boş arazide toprağa gömdükten 5 ay sonra, tartıştığı motokuryeyi de öldürüp aynı araziye gömen cinayet zanlısı için hazırlanan iddianamedeki detaylar kan dondurdu. Zanlının baldızını öldürdükten sonra Instagram hesabına girip 5 ay boyunca akrabalarına yazılı ve sesli mesajlar atarak onun yaşadığı süsünü vermeye çalıştığı ortaya çıktı. Çocuk ve Kadınlar Derneği olarak davaya müdahil olan Avukat Mine Tanrıverdi, “5 ay boyunca Zeynep'in yakınlarına mesaj atılmış ve aranmış. Yaşıyormuş gibi davranılarak ailesinin suç duyurusunda bulunması gecikti. 5 ay boyunca fail bunu nasıl yaptı, insanın aklı, vicdanı kabul etmiyor” dedi.

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İKİSİNİ DE ÖLDÜRÜP AYNI YERE GÖMDÜ

Antalya'da motokurye olarak çalışan Ali Diken'den 20 Aralık'tan beri haber alamayan ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Aile ise bir televizyon programına katıldı. Programa katılanlar arasında bulunan garson Zeynel Boyacı (33), kurye Ali Diken'i (32) öldürdüğünü itiraf etti. Ağır küfür ve hakaretler etmesi nedeniyle Diken'i öldürdüğünü söyleyen Boyacı, polis ekiplerince gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Antalya'ya getirilen Boyacı, Diken'in cenazesinin olduğu yeri ekiplere gösterdi. Aksu ilçesi Kundu Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki boş arazide kadavra arama köpeği eşliğinde kepçe ile yapılan aramada, Ali Diken'in cansız bedenine ulaşıldı. Boyacı'nın bir kişinin daha cesedinin olduğunu söylemesi üzerine aynı yere yakın noktada toprak altında bir cesede daha ulaşıldı. Battaniyeye sarılı şekilde çıkartılan cesedin, baldızı Zeynep Ece Aksay'a ait olduğunu belirtti. Cesetler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

HER SATIRI DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

HER SATIRI DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Şüphelinin, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde verdiği ifadede Ali Diken'i eşine karşı ağır sözler kullanarak hakaret ettiği gerekçesiyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Ali Diken ile buluştuktan sonra "Kız arkadaşlarla buluşacağız" diyerek çocukluğunun geçtiği Aksu'daki boş araziye götürdüğünü belirten Zeynel Boyacı ifadesinde, "Diken'i burada darp ettikten sonra yanımda bulunan iple boğarak öldürdüm. Ardından da araziye gömdüm. Daha önce de baldızımı da darp ederek evde öldürüp aynı yere gömmüştüm. Baldızımı da kıskandığım için evimde öldürdüm. Baldızımı öldürdüğüm için pişmanım. Baldızımı otomobille o araziye taşımıştım. Gömme işlemlerini tek başıma yaptım” dedi.

HEM ÖLDÜRDÜ HEM MAAŞINI ÇEKTİ

HEM ÖLDÜRDÜ HEM MAAŞINI ÇEKTİ

Şüphelinin Ali Diken'i öldürdükten bir gün sonra da Diken'e ait telefonları satarak maaşını bankamatikten çektiği tespit edildi. Poliste 16 suçtan kaydı bulunduğu tespit edilen şüphelinin ardından Gürcistan ya da Suriye'ye kaçmaya çalıştığı öğrenildi. Diğer taraftan şüphelinin evde darp ederek öldürdüğü baldızı Zeynep Ece Aksay'ı, kiralık otomobille araziye götürüp gömdüğü tespit edildi. Şüphelinin eşinin battaniyeye ne olduğu sorusuna, “Kirlenmişti ben de çöpe attım” dediği öğrenildi. Zeynep Ece Aksay'ın kaybolduktan sonra doktor randevularına gitmemesinin ise polisin dikkatini çektiği ifade edildi.

KENDİ TUTUKLANDI EŞİ SERBEST

KENDİ TUTUKLANDI EŞİ SERBEST

İfade işlemleri ve sağlık kontrolünün ardından Zeynel Boyacı, eşi İ.B. ve bir diğer şüpheli M.Ç.K., Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edildi. Zanlı Zeynel Boyacı, 'kasten adam öldürme'den tutuklanırken, eşi İ.B. konut alanını ihlal etmemek kaydıyla serbest, M.Ç.K. ise her gün imza vermesi şartıyla serbest bırakıldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

İDDİANAME HAZIRLANDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Cumhuriyet Savcısı'nın hazırladığı iddianamede, iki cinayetle ilgili detaylı bilgiler verildi. Olay 1 ve Olay 2 adı altında hazırlanan iddianamede, Olay 1'de Zeynep Ece Aksay'ın öldürülmesi anlatıldı. Maktulün kız kardeşinin kocası şüpheli Zeynel Boyacı ile gönül ilişkisi yaşadığına dikkat çekilen iddianamede, maktulün zaman zaman şüphelinin evinde kaldığı belirtildi. 15 Temmuz 2023 tarihinde sabah saat 05.00-06.00 sularında Zeynep Ece Aksay'ın şüpheli Zeynel Boyacı'nın evine geldiği ve kendisinden yasaklı madde istediği ifade edilen iddianamede şu cümlelere yer verildi:

Anahtar Kelimeler:
cinsel ilişki cinayet antalya Kurye baldız
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