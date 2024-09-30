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  4. Önce Narin, şimdi Rojin! 11 dakikalık son görüntülü konuşma... Endişeli baba isyanda: 'Düşmanımız yok! Suç duyurusunda bulundum'

Önce Narin, şimdi Rojin! 11 dakikalık son görüntülü konuşma... Endişeli baba isyanda: 'Düşmanımız yok! Suç duyurusunda bulundum'

30.09.2024 14:56
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Van'da üniversite kazandı, memleketi Mardin'den Van'a geldikten 2 gün sonra sırra kadem bastı! 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in kaybolması Narin Güran'dan gelen acı haberin ardından bir kez daha endişeli bir bekleyiş başlattı. Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş yurt yönetimine veryansın etti, suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Rojin'in kaybolduğu gün son yaptığı görüntülü görüşmeyi detaylandıran baba Kabaiş "Kimseyle bir düşmanlığımız yoktur" dedi.

Türkiye daha Narin Güran'ın öldürülmesinin ve Sıla bebeğe yapılan korkunç istismarın şokunu atlatamamışken bir de üniversiteli Rojin Kabaiş'in kaybolması tuz biber ekti. Rojin'in kaybolmasıyla ilgili akıllara gelen soruya baba Kabaiş "Çocuk kimseyle tartışmamıştır. Kardeşiyle, annesiyle hiçbir sıkıntısı da yoktur. Sevinerek, isteyerek geldi. Buraya getirdiğim gün çok sevinmişti” diyerek yanıt verdi. Kimseyle düşman olmadıklarını söyleyen baba, Rojin'in kaldığı yurt yönetiminden ise hayli şikayetçi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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KAYIP ROJİN'İN BABASI İSYAN ETTİ

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, yeni kazandığı okulu için Diyarbakır’dan Van’a geldikten iki gün sonra, 27 Eylül’de, kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere yurttan ayrıldı.

Yolda annesiyle cep telefonuyla görüntülü görüşen ve bir büfeye de uğrayan Kabaiş, geldiği sahilde bir süre bankta oturarak Van Gölü’nü seyretti. Daha sonra kamera açısından çıkan genç kızdan bir daha haber alınamadı.

EŞYALARI BULUNDU

EŞYALARI BULUNDU

28 Eylül günü sahilde dolaşan öğrencilerin cep telefonu, su şişesi ve kekin bulunması üzerine Rojin Kabaiş için eşyalarının bulunduğu Van Gölü’nde sahil güvenlik ve polis ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı.

3 gündür kendisinden haber alınamayan Kabaiş’in babası Nizamettin ve anne Aygül Kabaiş de Diyarbakır’dan Van’a gelerek yürütülen çalışmaları takip ediyor.

“BURAYA GETİRDİĞİM GÜN ÇOK SEVİNMİŞTİ”

“BURAYA GETİRDİĞİM GÜN ÇOK SEVİNMİŞTİ”

Konuya ilişkin konuşan baba Nizamettin Kabaiş, geçtiğimiz hafta kızı Rojin’i Van’a getirerek yurda yerleştirdiğini söyledi. Olayın cuma akşamı gerçekleştiğini ve yurt yönetiminin ise kendisine geç haber verdiğini anlatan Kabaiş şöyle konuştu: “Erken haber verseydi daha güzel olurdu. Çalışmalardan memnunuz. Çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Müdahale ediyorlar. Bize yer ayırdılar, yemek veriyorlar, polis memurları bizimle ilgileniyor.

Anahtar Kelimeler:
Van kayıp üniversite
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