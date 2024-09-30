Önce Narin, şimdi Rojin! 11 dakikalık son görüntülü konuşma... Endişeli baba isyanda: 'Düşmanımız yok! Suç duyurusunda bulundum'

Türkiye daha Narin Güran'ın öldürülmesinin ve Sıla bebeğe yapılan korkunç istismarın şokunu atlatamamışken bir de üniversiteli Rojin Kabaiş'in kaybolması tuz biber ekti. Rojin'in kaybolmasıyla ilgili akıllara gelen soruya baba Kabaiş "Çocuk kimseyle tartışmamıştır. Kardeşiyle, annesiyle hiçbir sıkıntısı da yoktur. Sevinerek, isteyerek geldi. Buraya getirdiğim gün çok sevinmişti” diyerek yanıt verdi. Kimseyle düşman olmadıklarını söyleyen baba, Rojin'in kaldığı yurt yönetiminden ise hayli şikayetçi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır