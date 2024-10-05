Önce sapıklık, sonra iki kadın cinayeti! İnfial yaratan görüntüler sonrası Türkiye ayağa kalkarken, Bakan Yerlikaya'dan 'Teknofest' paylaşımı

Türkiye dün kabus gibi bir gün yaşadı. Sabah saatlerinde bir kadına sokak ortasında yapılan tacizin görüntüsü gündem olurken, akşama doğru ise Fatih'ten gelen haber kan dondurdu. Semih Çelik isimli kişi 19 yaşındaki Ayşenur Halil'i öldürdükten yarım saat sonra, aynı yaştaki İkbal Uzuner'in bıçakla başını kesip, Edirnekapı surlarından attı. Katilin evinde bulunan resim herkesi dehşete düşürürken, Uzuner’i tıpkı resimde çizdiği gibi parçalara ayırdığı belirlendi.

5 KEZ PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRMÜŞ

Çelik'in babasının ifadesinde, Çelik'in 5 kez psikolojik tedavi gördüğü, 2 kez kaybolduğu ve daha önce intihar girişiminde bulunduğunu söylediği öğrenildi.

KIZININ KOPMUŞ BAŞINI YOLDA GÖRDÜ

Kızının kopmuş başını yolda gören annein feryatları ise yürek yaktı: "İkbal, İkbal, Beni yaktın... Allah'ım, yavrum ne yaptılar sana? Canım kızım..."

BAKAN YERLİKAYA'DAN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Söz konusu olay infial yaratırken, gözlerin çevrildiği İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan yaşanan olayla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.

TÜRKİYE AYAĞA KALKARKEN, 'TEKNOFEST' PAYLAŞIMI

Türkiye'nin dehşete kapıldığı saatlerdi Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yapılan 'Teknofest' paylaşımı tepkilerin odağı haline geldi.

Bakan Yerliklaya'nın söz konusu paylaşımına gelen yorumlardan bazıları şöyle;