Önemini bir bilseniz bu yanlışı bir daha asla yapmazsınız

Vajinal sağlık genellikle birçok nedenden dolayı etkilenir. Bazen mağazadan satın alınan içeriği kötü yağ kullanımı nedeniyle vajinal kuruluk oluşur ve bazen de ortak tuvaletlerin kullanılması nedeniyle bakteriyel enfeksiyonla karşı karşıya kalınır. Korunmasız cinsel ilişki de vajinal sağlığın etkilendiği faktörlerdendir. Beslenme ve vitamin eksikliğinin de vajinal sağlığı etkileyebileceği unutulmamalı.

VAJİNAL SAĞLIK İÇİN VİTAMİNLERİN ÖNEMİ

Vücudu sağlıklı tutmak için vitamin yönünden zengin besinlerin alınması gibi, vajinayı sağlıklı tutmak için de vitaminden zengin besinlerin alınması gerekiyor. Vitaminler vajinal sağlık için gereklidir. Vajinada kuruluk veya kaşıntı sorunu varsa, vajinayı sağlıklı tutmak için çok önemli olan vitaminlerden zengin bir diyete başlayın.