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Önemini bir bilseniz bu yanlışı bir daha asla yapmazsınız

08.11.2022 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saç, göz ve cilt söz konusu olduğunda hepimiz çok dikkat ederiz. Cilt sağlığı için gerekli olan tüm vitaminleri muhtemelen eksiksiz bilinir. Ancak cinsel organda meydana gelen sorunların çoğu da birçok sağlık problemi gibi vitamin eksikliğinden kaynaklanabilir. Kötü hijyen ve vitamin eksikliği bir araya geldiği zaman sağlık sorunu kaçınılmaz olur. Vajinal sağlık için gerekli vitaminler şu şekilde.

Vajinal sağlık genellikle birçok nedenden dolayı etkilenir. Bazen mağazadan satın alınan içeriği kötü yağ kullanımı nedeniyle vajinal kuruluk oluşur ve bazen de ortak tuvaletlerin kullanılması nedeniyle bakteriyel enfeksiyonla karşı karşıya kalınır. Korunmasız cinsel ilişki de vajinal sağlığın etkilendiği faktörlerdendir. Beslenme ve vitamin eksikliğinin de vajinal sağlığı etkileyebileceği unutulmamalı.

VAJİNAL SAĞLIK İÇİN VİTAMİNLERİN ÖNEMİ

Vücudu sağlıklı tutmak için vitamin yönünden zengin besinlerin alınması gibi, vajinayı sağlıklı tutmak için de vitaminden zengin besinlerin alınması gerekiyor. Vitaminler vajinal sağlık için gereklidir. Vajinada kuruluk veya kaşıntı sorunu varsa, vajinayı sağlıklı tutmak için çok önemli olan vitaminlerden zengin bir diyete başlayın.

VAJİNA SAĞLIĞI İÇİN EN ÖNEMLİ 4 VİTAMİN

B VİTAMİNİ

B VİTAMİNİ

Vajinadan gözlemlenen pek çok salgı çeşidi vardır. Bu sayede vajina nemli kalır ve her türlü enfeksiyondan uzak durur. B vitamini eksikliği, hormonal dengesizliğe ve bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olabilir. Bu temel vitaminin eksikliğini yaşamamak için düzenli olarak peynir, patates, kümes hayvanları, balık gibi besinler tüketmelisiniz. Bu şeylerin tüketiminde bir denge olması gerektiğini unutmayın. Aşırı tüketiminden dolayı mide ağrısı veya başka problemlere neden olabilir.

D VİTAMİNİ

D VİTAMİNİ

Bu kemik güçlendirici vitamin aynı zamanda vajinal sağlık için de gereklidir. Araştırmalar, diyetlerine D vitamini açısından zengin gıdaları dahil eden yaşlı kadınların vajinal kuruluğu kontrol edebildiğini gösteriyor. D vitamini ihtiyacı inek sütü, yumurta sarısı, yulaf ezmesi, vegan süt, somon, portakal suyu vb. tüketilerek karşılanabilir.

E VİTAMİNİ

E VİTAMİNİ

E vitamini, perimenopoz sırasında veya menopoz sonrası ortaya çıkan sorunların çoğu için bir çareye sahiptir. E vitamini yönünden zengin gıdaları daha fazla tüketmek herhangi bir sorun yaratmaz. Aynı zamanda E vitamini içeren takviyelerin fazla alınması daha fazla kanamaya neden olabilir. Bu nedenle, diyetinize dahil etmeden önce dikkatli olmanız önemlidir. Her türlü kabuklu yemiş, tohum ve meyve, E Vitamini gereksinimlerinizi karşılamanıza yardımcı olabilir. Bunda özellikle kabak ve ayçiçeği çekirdeği etkilidir.

A VİTAMİNİ

A VİTAMİNİ

Vajina astarını mukus zarı oluşturuyor. Buna bağlı olarak cinsel organ nemli kalıyor. Ayrıca kolajen üretimini de destekler. A vitamini bu fonksiyon için çok önemlidir. A vitamini içeren gıdalarda bulunan beta-karoten bileşiği kuruluğu giderir. A vitamini yeşil yapraklı sebzelerde, havuçta, brokoli, karalahana vb. besinlerde bulunur. Tüm bunlara diyete dahil olmasına rağmen, eğer problem hissediyorsanız, doktora danıştıktan sonra A vitamini takviyesi de alabilirsiniz.

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