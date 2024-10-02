Onlarca kişiyi hastanelik etti! Sinsice zehirliyor, ölüme kadar götürüyor...

Mantar zehirlenmesinde hızlı müdahalenin çok önemli olduğunu kaydeden Sevim, “Kısa zamanda mesela 2 saat içerisinde mantardan etkilenip hastaneye geldiyseniz kendinizi şanslı sayabilirsiniz. Bu kadar kısa zamanda zehirlenme belirtileri gösterdiyse ve öncesinde de mantar yediyseniz en azından hastanın hayatı kurtulabilir. Bunun dışında daha geç ve daha sinsi seyreden mantar zehirlenmeleri de var. Mantar, Kastamonu'da geleneksel şölen şeklinde geçiyor. Mantar çok sevilen bir besin maddesi. Ama topladığımız mantar sağlıklı mı ya da yenilebilir mi? Maalesef bunun ayrımı kolay değil.