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Onlarca kişiyi hastanelik etti! Sinsice zehirliyor, ölüme kadar götürüyor...

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
02.10.2024 14:36
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Kastamonu'da sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte ormanlık alandan toplanan mantarlar sebebiyle 100'den fazla kişi zehirlendi. Dr. Öğretim Üyesi Çiğdem Sevim, şehir efsanesi haline gelen yanlış bilgiler sebebiyle mantar zehirlenmelerinin yaşandığını belirterek kültür ya da kanlıca mantarının, uygun şartlarda saklanmaması durumunda insanları zehirleyebileceğini ve ölüme ölüme yol açabileceğini söyledi.

Kastamonu'da sonbaharın gelmesi ile birlikte etkili olan yağışlar sebebiyle mantar bolluğu yaşanıyor. Kastamonu'da yaşayan vatandaşlar özellikle hafta sonlarında mantar toplamak için ormanlık alanlara akın ediyor. Ormanlık alandan topladıkları mantarları yiyen birçok kişi, mide bulantısı, kusma, ishal, baş dönmesi gibi şikayetlerle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Tedavi altına alınan vatandaşların ormandan topladıkları mantardan zehirlendikleri tespit edildi. Kastamonu'da dün 3 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alınırken, son 1 haftada mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılanların sayısı 35'e yükseldi. Mantardan zehirlenen 35 kişiden 14'ünün servisteki tedavileri devam ederken durumu ağır olan 1 kişi entübe edildi. Geçen ay itibariyle kentte 100'den fazla kişi, mantar zehirlenmesi şüphesiyle sağlık kuruluşlarına başvurdu.

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"MANTAR SEZGİRLENMESİ KISA SÜREDE KENDİNİ BELLİ EDERSE ŞANSLISINIZ"

"MANTAR SEZGİRLENMESİ KISA SÜREDE KENDİNİ BELLİ EDERSE ŞANSLISINIZ"

Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Çiğdem Sevim, yaşanan mantar zehirlenmelerinin önlenmesi için önemli bilgiler verdi. Mantar zehirlenmelerinin birçoğunun doğru bilinen yanlışlardan kaynaklandığını ifade eden Sevim, mantar zehirlenmelerinin ölümle sonuçlanabileceğini kaydetti.

Mantar zehirlenmesinde hızlı müdahalenin çok önemli olduğunu kaydeden Sevim, “Kısa zamanda mesela 2 saat içerisinde mantardan etkilenip hastaneye geldiyseniz kendinizi şanslı sayabilirsiniz. Bu kadar kısa zamanda zehirlenme belirtileri gösterdiyse ve öncesinde de mantar yediyseniz en azından hastanın hayatı kurtulabilir. Bunun dışında daha geç ve daha sinsi seyreden mantar zehirlenmeleri de var. Mantar, Kastamonu'da geleneksel şölen şeklinde geçiyor. Mantar çok sevilen bir besin maddesi. Ama topladığımız mantar sağlıklı mı ya da yenilebilir mi? Maalesef bunun ayrımı kolay değil.

Bu noktada ya kültür mantarı tüketmelisiniz ya güvenilir bir üreticiden bunu almanız gerekiyor ya da bu konuda uzman olmuş kişilerin eşliğinde bu mantarları toplamanız gerekiyor. Şu sıralarda çok fazla yaygın olan ve pazarlardan teyzelerimizin, amcalarımızın önlerinde çuval çuval bulunan kanlıca mantarı var. Bu konuya da dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü kanlıca mantarının da zehirli olan mantarlarla karışabilme durumu çok fazla olabiliyor.

'Yıllardır aynı yerden mantar topluyorum, yıllardır aynı mantarı yiyoruz, bize hiçbir şey olmuyor' demeyin, çünkü o noktada zehirli bir mantar türü zehirsiz olan mantarın yanında bulunabilir. Zehirli tür, sporlarıyla zehirsiz türü bulaş haline getirmiş olabilir. Sizler, fark etmeden bu mantarı tüketmiş olabilirsiniz” dedi.

"KÖYGÖÇÜREN MANTARI YENİLDİĞİNDE YÜZDE 95 ÖLÜME GÖTÜRÜYOR"

"KÖYGÖÇÜREN MANTARI YENİLDİĞİNDE YÜZDE 95 ÖLÜME GÖTÜRÜYOR"

Mantarların içerisinde en zehirli türün 'köygöçüren' mantarı olduğunu söyleyen Dr. Sevim, “Yenildiği zaman yüzde 95 ölüme götürüyor. Bu mantarı tükettiğiniz zaman hayatınızı kaybedebilirsiniz, maalesef organ yetmezliğiyle seyreder. Mantarı yedikten sonra 'ilk gün benim bir şeyim yoktu, midem bulanmadı, başım dönmedi, ishal olmadım, zehirlenmedim' diye de düşünmeyin. Çünkü mantar zehirlenmesi sinsi bir şekilde seyredebilir.

Anahtar Kelimeler:
zehirlenme mantar
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