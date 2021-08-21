OnlyFans Bonnie Locket modeli 'En iyi penis boyu' tartışmasını sonlandırdı

33 yaşındaki Bonnie Locket, online olarak müstehcen içerik satarak ayda 150.000 sterlinin üzerinde düzenli olarak gelir kazanıyor.

ONLYFANS MODELİ EN İYİ PENİS BOYUNU AÇIKLADI

Bonnie Locket'a göre penis boyu için mükemmel bir boyut var: Yedi inç.

Bonnie Jam Press, "Benim için en iyi penis boyutu yedi inç" dedi ve ekledi.

Ünlü model, daha küçük penisli erkeklerin cesaretlerinin kırılmaması gerektiğini, bunun yerine sadece ellerini ve sözlü oyunlarını oynamaları gerektiğini söylüyor.

"Bence boyut önemli ama bir erkek iyi olduğu sürece, harika vakit geçirilebilir."