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  4. OnlyFans Bonnie Locket modeli 'En iyi penis boyu' tartışmasını sonlandırdı

OnlyFans Bonnie Locket modeli 'En iyi penis boyu' tartışmasını sonlandırdı

21.08.2021 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnlyFans modeli Bonnie Locket , en iyi penis boyu olduğuna inandığı ölçü hakkında düşüncelerini aktardı. Ünlü model, her erkeğin yatakta yanlış yaptığı bir şeyi de ortaya çıktı.

33 yaşındaki Bonnie Locket, online olarak müstehcen içerik satarak ayda 150.000 sterlinin üzerinde düzenli olarak gelir kazanıyor.

ONLYFANS MODELİ EN İYİ PENİS BOYUNU AÇIKLADI

Bonnie Locket'a göre penis boyu için mükemmel bir boyut var: Yedi inç.
Bonnie Jam Press, "Benim için en iyi penis boyutu yedi inç" dedi ve ekledi.
Ünlü model, daha küçük penisli erkeklerin cesaretlerinin kırılmaması gerektiğini, bunun yerine sadece ellerini ve sözlü oyunlarını oynamaları gerektiğini söylüyor.
"Bence boyut önemli ama bir erkek iyi olduğu sürece, harika vakit geçirilebilir."
“Bunda iyi olduğu sürece penis büyüklüğü o kadar önemli değil.
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Anahtar Kelimeler:
Model OnlyFans
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