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OnlyFans fenomeni saplantılı hayranının yaşattığı kabusu anlattı! “Beni kaçırmak istedi”

20.05.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnlyFans fenomeni Alice Irving, kendisini özel dedektif tutarak takip ettiren saplantılı bir hayranının yaşattığı kabusu anlattı. O dönemde ailesinin yaptığı işi bilmediğini dile getiren fenomen isim hayranın kendisini kaçırmaya çalışması üzerine ailesine OnlyFans kariyerini anlatmak zorunda kaldığını itiraf etti.

Bir OnlyFans fenomeni olan Alice Irving, takıntılı bir hayranının kendisini takip ettirmesi üzerine korku dolu günler yaşadığını söyledi. Kanada’da yaşayan 24 yaşındaki fenomen isim, 18 yaşındeyken OnlyFans kariyerinin başında bir hayranının kendisine saplantılı derecede aşık olduğunu söyledi.

POLİSE ŞİKAYET ETTİ

Hayranının kendisiyle iletişime geçerek cep telefonu aracılığıyla taciz ettiğini belirten Irving, o sıralarda tam zamanlı bir işinin yanında OnlyFans aracılığıyla seksi fotoğraf ve videolarını satıyordu.
Takıntılı hayranının bir doktor olduğundan söz eden Irving, “Beni birçok kez gerçek işimde ziyaret etti. O dönemki patronum polise gitmem konusunda beni teşvik etti. Ancak ben durumun kötüleşmesinden korktuğum için polise gitmek istemedim. Polise şikayet ettiğimde ise evimin kapısında kötü bir sürprizle karşılaştım” dedi.
İşinden evine döndüğü bir gün kapısında asılı bir kağıt parçası bulan Irving, bunun özel bir dedektif tarafından yazılan ve kişisel bilgilerinin bulunduğu bir rapor olduğunu fark etti.
Kapısında bulunan raporu gördükten sonra korktuğunu dile getiren Irving, “Beni kaçırmaya çalıştı. Polis, onun bildiği yerlerde kalmamamın güvenliğim için daha iyi olacağını söyledi. İki hafta boyunca kendi evimde yaşamadım ve işe gitmedim. Güvenliğim için gerçekten gergindim çünkü gerçekten çok korkutucu ve tehditkardı.” diye konuştu.
Hayranını şikayet ettikten sonra ismi açıklanmayan doktor taciz ve karaktere hakaretten suçlu bulundu. Hayranının yeniden kendisine kendisini bulma ihtimaline karşı Irving, birkaç farklı yere taşındığını ve güvenliğini arttırdığını söyledi.
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Anahtar Kelimeler:
OnlyFans
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