OnlyFans'ın müstehcen içeriği yasaklama kararı sonrası Bella Thorne'a tepki yağdı

Yetişkin içerikleriyle tanınan ve ünlülerin müstehcen paylaşımlarıyla dikkat çeken OnlyFans, platformda yayınlanan pornografik içeriklere kısıtlama getirme yönünde karar aldı. Karar, platformun ödeme sağlayıcıları ve bankacılık ortaklarından gelen baskının ardından alındı.Haberde, yasağa rağmen kullanıcıların, OnlyFans'ın politikalarını ihlal etmemesi şartıyla bazı müstehcen içerikleri yayınlayabilecekleri belirtildi.

1 MİLYON DOLAR KAZANMIŞTI

OnlyFans yaptığı açıklamada, "Platformumuzun uzun vadeli sürdürülebilirliğini sağlamak ve kapsayıcı bir içerik oluşturucu ve hayran topluluğuna ev sahipliği yapmayı sürdürmek için içerik yönergelerimizi geliştirmeliyiz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Önümüzdeki günlerde daha fazla ayrıntı paylaşacağız ve içerik yönergelerindeki bu değişikliğe rağmen içerik oluşturucularımızı aktif olarak destekleyip yönlendireceğiz" denildi.

OnlyFans, içerik oluşturucularının çıplak videolar ve fotoğraflar yayınlamasına ve abonelerden bağış veya aylık ücret talep etmesine olanak tanıyor. Platform, bu ödemelerden yüzde 20'lik bir komisyon alıyor.

OnlyFans kararı ardından siteye katılıp 24 saat içinde 1 milyon dolar kazanarak rekor kıran Bella Thorne'a tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcıları Bella'yı 'OnlyFans'ı sona erdiren domino etkisine neden olduğu için' eleştirdi.