OnlyFans modeli Merve Taşkın o erkeği görünce dayanamadı! Soru sorup peşine düştü...

Onlyfans modeli Merve Taşkın gerek paylaşımları gerek açıklamalarıyla gündemden düşmeyen isimler arasında. Sosyal medyada teşhircilik yaptığı iddiasıyla yargılanmıştı ve daha sonra da Türkiye'yi terk etmişti. "Ben taşınma niyetiyle gitmiştim Bali'ye ama işte deneyim çok önemli bir faktör. Deneyimledim ve ok yeter bu kadarı yeter. Bu kadar ada hayatı bu kadar sefil bir hayat ben yeter dedim, şehir hayatını özledim" diyerek de ülke hasretine daha fazla dayanamayıp Türkiye'ye geri dönmüştü.

Kişisel hesabında paylaştığı fotoğraflarla da sık sık gündeme gelen Taşkın, takipçileriyle de etkileşime giriyor. Geçtiğimiz aylarda, kendisine gönderilen bir mesajı ifşa etmişti. Fenomen Merve Taşkın kendisine gelen "Sen hiç seks yaptın mı?" mesajını da paylaşarak "Hayır" yanıtını vermişti.