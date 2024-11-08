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  4. OnlyFans modeli Merve Taşkın o erkeği görünce dayanamadı! Soru sorup peşine düştü...

OnlyFans modeli Merve Taşkın o erkeği görünce dayanamadı! Soru sorup peşine düştü...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
08.11.2024 11:22
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Cinsel içerik ütericisi Merve Taşkın, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve takipçileriyle yaşadığı diyaloglarla sık sık gündeme geliyor. Şimdi ise fenomen isim, bir erkeği görünce dayanamayıp peşine düştü.

Onlyfans modeli Merve Taşkın gerek paylaşımları gerek açıklamalarıyla gündemden düşmeyen isimler arasında. Sosyal medyada teşhircilik yaptığı iddiasıyla yargılanmıştı ve daha sonra da Türkiye'yi terk etmişti. "Ben taşınma niyetiyle gitmiştim Bali'ye ama işte deneyim çok önemli bir faktör. Deneyimledim ve ok yeter bu kadarı yeter. Bu kadar ada hayatı bu kadar sefil bir hayat ben yeter dedim, şehir hayatını özledim" diyerek de ülke hasretine daha fazla dayanamayıp Türkiye'ye geri dönmüştü.

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Kişisel hesabında paylaştığı fotoğraflarla da sık sık gündeme gelen Taşkın, takipçileriyle de etkileşime giriyor. Geçtiğimiz aylarda, kendisine gönderilen bir mesajı ifşa etmişti. Fenomen Merve Taşkın kendisine gelen "Sen hiç seks yaptın mı?" mesajını da paylaşarak "Hayır" yanıtını vermişti.

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O ERKEĞİ GÖRÜNCE DAYANAMADI!

Şimdi ise Merve Taşkın, sosyal medya platformunda yaptığı bir yorum nedeniyle gündeme geldi. Bir erkek kullanıcı sosyal medya hesabında kendi fotoğrafını paylaşarak "Çalış baba çalış" notunu düştü.

Bu paylaşım ise genç bir kız tarafından alıntılandı. Genç kız, "Bu tarz erkekler genelde aldatıyor" dedi. Taşkın ise bu fotoğrafı görünce dayanamadı. 

Taşkın fotoğrafki genç erkeği görünce "Kim bu yakışıklı" diye sordu. 

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Merve Taşkın
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