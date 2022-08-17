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  4. Onu herkes çok iyi tanıyor! Jessica Alves estetikle bambaşka biri oldu

Onu herkes çok iyi tanıyor! Jessica Alves estetikle bambaşka biri oldu

17.08.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada 'Ken Bebek' olarak tanına Jessica Alves, estetik operasyonları için sık sık Türkiye'ye geliyordu. En son cinsiyet değiştirdikten sonra aldığı kiloları vermek için Türkiye'de tüp mide ameliyatı olan dünyaca ünlü şov yıldızı, son görüntüsüyle şaşkına çevirdi.

Rodrigo Alves, yıllardır geçirdiği bir dizi ameliyat sonucu Ken Bebek'e benzemeye çalışırken kadın oldu.
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Adını değiştirerek Jessica ismini alan Alves, Barbie’nin sevgilisi Ken’e benzemek için dudaktan buruna, botokstan dolguya, karın kası ameliyatından saç nakline, çene ameliyatından yüz gerdirmeye kadar 70’e yakın operasyon geçirmişti.

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Estetik için sık sık Türkiye'ye gelen 39 yaşındaki Jessica Alves son olarak, Londra'da görüntülendi.

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Stransparan bluzu ve sarı uzun saçlarıyla dikkat çelen Alves, değişimiyle dikkat çekti.

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ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Anahtar Kelimeler:
Jessica Alves
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