Önündeki araca çarpan 83 yaşındaki sürücü karakola gitmemek için direndi: Kulağım duymaz, gözüm görmez, yüzde 81 engelli raporum var

Kaza, Alanya-Manavgat D-400 karayolunda Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Seyit Gül’ün kullandığı otomobile, aynı istikamette gitmekte olan Ömer Aksoy’un kullandığı otomobilin Akseki-Konya köprülü kavşağının altında çarpması sonucunda meydana geldi. Çarpılan otomobil, refüjdeki bariyerlere çarparak dururken, arkadan çarpan otomobil ise yaklaşık 500 metre gittikten sonra Kızılağaç kavşağı yakınlarında durabildi. Motor bölümünde büyük hasar oluşan otomobilin sürücüsü kazanın ardından bir süre ortadan kayboldu. Kaza yapan otomobilin sürücüsü Seyit Gül ve otomobilde yolcu olarak Hamdi Zühal Ertürk yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

83 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ ZOR ANLAR YAŞATTI

Kazanın ardından ortadan kaybolan ve trafik ekiplerinin gelmesinin ardından aracının başına gelen 83 yaşındaki Ömer Aksoy, gerek konuşmaları gerekse hareketleriyle görevli trafik polisi ve jandarma ekibine zor anlar yaşattı. Jandarma ekiplerinin ifade için karakola gitmeleri gerektiğini söylemesi üzerine “Ben 83 yaşındayım. Kulağım duymaz gözüm görmez. Yüzde 81 engelli olduğuma dair devlet hastanesinden raporum var. Beni uğraştırmayın. Ne yapacaksanız burada yapın ve ben arabamı kamyona yükleyip gideyim” dedi.

Jandarmaların, ifade için mutlaka karakola gitmeleri gerektiğini söylemeleri üzerine yaşlı adam gitmemek için uzun süre dil döktü. Yaşlı adam, çağırdığı çekicinin gelerek aracını yüklemesinin ardından jandarma aracına binerek karakola gitti.