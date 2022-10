Orgazm sırasında bunun yaşanması normal mi? Seks ile ilgili sormaya utanılan 13 sorunun cevabı

4. UÇUK İLE GENİTAL UÇUK AYNI ŞEY MİDİR?

Uçuk, genital herpes ile aynı damgayı taşımaz . Ancak aynı herpes simpleks virüsünün suşları dudaklarda (ve yüzde, göğüste, hatta parmaklarda) uçuklara ve ayrıca cinsel organların çevresinde kabarcıklara neden olur. Bazı durumlarda uçuklara neden olan virüs türü ciddi göz ve beyin enfeksiyonlarına da neden olabilir. Herpes simplex virüs 1 ( HSV-1 ) genellikle belin üstünde (genellikle öpüşme veya yemek kaplarını paylaşma yoluyla) oluşur. Herpes simplex virüs 2 (HSV-2) genellikle bel altında (genellikle cinsel temas yoluyla) oluşur. Ancak her iki bölgede de oral-genital temas yoluyla her iki virüsü de alabilirsiniz. Dr. Updike, “İnsanlar 'uçuğum oluyor' demekten utanmıyorlar, ancak daha az insan genital uçukları olduğunu söylemeye meyillidir, ancak her ikisi de her iki yerde de olabilir” diyor. Dr. Comrie, "çünkü cinsel ilişki yerine oral seks yapıyorlar" diyor. **Çözüm: **Hem HSV-1 hem de HSV-2, antiviral ilaçlarla tedavi edilebilir. Ama hiçbiri tedavi edilemez.