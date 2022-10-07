Orgazm sırasında bunun yaşanması normal mi? Seks ile ilgili sormaya utanılan 13 sorunun cevabı

Zaman zaman cinsel problemler yaşanabiliyor. Bu problemlerin çözümü için çaba sarf etmemek hem sorunu yaşayan kişinin hem de partnerinin mutsuzluğuna neden oluyor. Seks üzeri kapalı konular arasında bulunduğu için cinsel sorunlar yaşayan veya seks sırasında değişik durumlarla karşılaşılan kişiler bu konudaki düşüncelerini paylaşmaya utanıyor. Ancak uzmanlar mutlu bir cinsel ilişki için partnerlerin cinsellik konusunda bilinçli olmaları gerektiğini belirtiyor.

SEKS HAKKINDA SORMAYA UTANILAN 13 SORU

1- ORGAZM SIRASINDA GAZ ÇIKMASI NORMAL Mİ? Ne yazık ki evet. Millicent Comrie, doruğa çıktığınızda, sfinkter kası da dahil olmak üzere cinsel organlarınızın etrafındaki kaslar gevşer, bu nedenle biraz gazın kaçması olağandışı değildir, diyor. Ancak orgazmdan önce bile, içeri ve dışarı hareket gazı tetikleyebilir çünkü penis vajina duvarından anüse sürtünür. **Çözüm:** Sık sık oluyorsa, seks yapmadan önce simetikon içeren reçetesiz bir gaz önleyici ilaç alın.

2- GÖĞÜSLERİM NEDEN EŞİT DEĞİL? Göğüs ameliyatı olmadıkça, mükemmel simetrik göğüslere güvenmeyin.Kadın doğum ve jinekoloji yardımcı doçenti Glenn Updike, bunun nedeni göğüslerin meme bezi dokusu ve yağdan oluşması ve her birinde doğal olarak farklı miktarlara sahip olması olduğunu açıklıyor. Bazı kadınlar için fark daha belirgindir - ancak bu genellikle kozmetik bir sorundur. **Çözüm: **Utanç vericiyse veya cinsel yaşamınızı etkiliyorsa, ameliyat bir seçenektir. Bir meme aniden diğerinden çok daha büyük olursa, bu bir enfeksiyon veya tümöre işaret edebilir. Hemen değerlendirilmesi için jinekoloğunuza gidin.

3. RÜYAMDA BAŞKA BİR KADINLA SEKS YAPMAK İSTİYORDUM. EŞCİNSEL MİYİM, BİSEKSÜEL MİYİM? Seks terapisti olan Michele Sugg, mutlaka değil, diyor. Bu, kadınlara (veya belirli bir kadına) ilgi duyduğunuz anlamına gelebilir. Ama aynı zamanda bir kız arkadaşla takılmanın yakın, rahat hislerini kaçırdığınızı da gösterebilir. Sugg, "Bazen kadınlar bakım, sevgi ve yakınlığı sembolize eder", diye açıklıyor Sugg. “Bir erkekle ilişkiniz varsa ve yeterince yakınlık kuramıyorsanız” böyle bir rüya, bundan daha fazlasına ihtiyacınız olduğu anlamına gelebilir. **Unutmayın:** Erotik bir rüya cinsel kimliğinizi tanımlamaz.

4. UÇUK İLE GENİTAL UÇUK AYNI ŞEY MİDİR? Uçuk, genital herpes ile aynı damgayı taşımaz . Ancak aynı herpes simpleks virüsünün suşları dudaklarda (ve yüzde, göğüste, hatta parmaklarda) uçuklara ve ayrıca cinsel organların çevresinde kabarcıklara neden olur. Bazı durumlarda uçuklara neden olan virüs türü ciddi göz ve beyin enfeksiyonlarına da neden olabilir. Herpes simplex virüs 1 ( HSV-1 ) genellikle belin üstünde (genellikle öpüşme veya yemek kaplarını paylaşma yoluyla) oluşur. Herpes simplex virüs 2 (HSV-2) genellikle bel altında (genellikle cinsel temas yoluyla) oluşur. Ancak her iki bölgede de oral-genital temas yoluyla her iki virüsü de alabilirsiniz. Dr. Updike, “İnsanlar 'uçuğum oluyor' demekten utanmıyorlar, ancak daha az insan genital uçukları olduğunu söylemeye meyillidir, ancak her ikisi de her iki yerde de olabilir” diyor. Dr. Comrie, "çünkü cinsel ilişki yerine oral seks yapıyorlar" diyor. **Çözüm: **Hem HSV-1 hem de HSV-2, antiviral ilaçlarla tedavi edilebilir. Ama hiçbiri tedavi edilemez.