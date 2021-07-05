Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaların ardından "Orhan İnandı kimdir?" , "Orhan İnandı Türkiye'ye getirildi mi?" sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...
Orhan İnandı kimdir?
Toplantının ardından basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan FETÖ'yü ortadan kaldırma çalışmalarının süreceğini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışı örgüt mensuplarına yönelik yürütülen operasyon kapsamında birçok ülkeden 100'den fazla kişinin Türkiye'ye getirildiğinin söylenebileceğini ifade etti.
ORHAN İNANDI ADALETE TESLİM EDİLDİ
Açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT çalışmaları sonucunda FETÖ Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'nın Türkiye'ye getirildiğini ve adalete teslim edildiğini kaydetti.
Açıklamaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlete zarar veren kimsenin varlığını sürdürmesine izin verilmeyeceğini bildirdi.
Orhan İnandı'nın, Kırgızistan'da 1990'lı senelerde FETÖ ile bağlantısının olduğu biliniyor.