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  4. Ormandan gelen sese koştular! Kardeşi gördüğü manzara karşısında dehşete düştü

Ormandan gelen sese koştular! Kardeşi gördüğü manzara karşısında dehşete düştü

18.09.2022 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’deki ormanlık alanda kan donduran bir olay meydana geldi. Ormandan gelen silah sesine koşan vatandaşlar, sesin geldiği noktaya gittiklerinde 21 yaşındaki bir genci göğsünden vurulmuş halde bulundu. Gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken sese doğru giden ve korkunç manzarayla karşılaşanlar arasında şahsın kardeşi de vardı.

Dehşete düşüren olay Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine bağlı Suldere Mahallesi’nde yer alan ormanlık alanda yaşandı. Ormandan gelen silah sesinin ardından bölgeye koşan bir grup vatandaş, gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Bir genç yerde kanlar içinde bulundu. Bölgeye giden grubun arasında kanlar içerisinde yerde yatan gencin kardeşi de vardı. İşte detaylar...

ORMANLIK ALANDA KORKUNÇ OLAY

Edinilen bilgiye göre, mangal kömürü imal işiyle uğraşan vatandaşlar, çalıştıkları esnada silah sesi duydu. Sesin geldiği yere doğru giden vatandaşlar, Lokman C. (21) isimli genci göğsünden silahla vurulmuş halde buldu.
Kanlar içinde yerde yatan gencin yanına gidenlerden birinin de Lokman C’nin kardeşi olduğu öğrenildi.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Lokman C.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli orman silah
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