Ormandan gelen sese koştular! Kardeşi gördüğü manzara karşısında dehşete düştü

Dehşete düşüren olay Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine bağlı Suldere Mahallesi’nde yer alan ormanlık alanda yaşandı. Ormandan gelen silah sesinin ardından bölgeye koşan bir grup vatandaş, gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Bir genç yerde kanlar içinde bulundu. Bölgeye giden grubun arasında kanlar içerisinde yerde yatan gencin kardeşi de vardı. İşte detaylar...