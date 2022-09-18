Ormandan gelen sese koştular! Kardeşi gördüğü manzara karşısında dehşete düştü

Dehşete düşüren olay Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine bağlı Suldere Mahallesi’nde yer alan ormanlık alanda yaşandı. Ormandan gelen silah sesinin ardından bölgeye koşan bir grup vatandaş, gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Bir genç yerde kanlar içinde bulundu. Bölgeye giden grubun arasında kanlar içerisinde yerde yatan gencin kardeşi de vardı. İşte detaylar...
ORMANLIK ALANDA KORKUNÇ OLAY
Edinilen bilgiye göre, mangal kömürü imal işiyle uğraşan vatandaşlar, çalıştıkları esnada silah sesi duydu. Sesin geldiği yere doğru giden vatandaşlar, Lokman C. (21) isimli genci göğsünden silahla vurulmuş halde buldu.
Kanlar içinde yerde yatan gencin yanına gidenlerden birinin de Lokman C’nin kardeşi olduğu öğrenildi.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Lokman C.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)
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