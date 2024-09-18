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  4. Ortadan kaybolmuşlardı! Deniz Yıldızı Banu ve Melih şimdi ne yapıyor?

Ortadan kaybolmuşlardı! Deniz Yıldızı Banu ve Melih şimdi ne yapıyor?

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
18.09.2024 11:00
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Uzun yıllar televizyon ekranlarında izlediğimiz günlük dizi Deniz Yıldız'ında Banu ve Melih karakterine hayat veren Begüm Topçu ve Cantuğ Turay dizinin final yapmasının ardından ortalıkta pek fazla görünmedi. 2014 yılında evlenen çiftin ne yaptığı ve son halleri merak edildi.

2009-2015 yılları arasında severek izlediğimiz en uzun soluklu günlük dizilerinden biri olan Deniz Yıldız'ı yıllar önce final yapsa da gerek hikayesi gerekse karakterleriyle hâlâ daha zaman zaman gündeme geliyor. 7 sezon boyunca önce Star TV'de daha sonra da Show TV ekranlarında seyirciyle buluşmuştu. Dizinin kadrosunda ise pek göz önünde olmayan özellikle Ankara'da tiyatro ile uğraşan oyuncular yer almıştı.

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DİZİ AŞKI GERÇEK OLMUŞTU

Dizinin ana karakterleri Deniz ve Mert'e hayat veren Güneş Emir ve Koray Erkök, 3. sezonda ayrılınca dizi Banu ve Melih'in hikayesi üzerine şekillenmişti. Birbirine aşık olan çiftimizin aşk hikayesini ve Banu'nun çevirdiği entrikaları izlemiştik. Bir süre sonra ise dizi aşklarının gerçek olduğu ortaya çıkmıştı.

EVLENİP UZAKLAŞTILAR

EVLENİP UZAKLAŞTILAR

2014 yılında ise dizi çiftimiz Begüm Topçu ve Cantuğ Turay evlenmişti. Aradan 3 yıl geçtikten sonra da çiftimizin Masal ismini verdikleri kız çocukları dünyaya gelmişti. Kurdukları dünyanın dışına pek fazla çıkmayan çiftimiz uzunca bir süre merak edildi. Ekranlarda, yeni dizi projelerinde pek göremez olduk fakat hayatlarını Ankara'da sürdüren çift, yıllardır tiyatro oyunlarıyla sahne alıyor.

Kurdukları Masal Tiyatro ekibi ile birçok oyun sergiliyorlar. "On dakika ara" , "Aşk Masalı" , "Mucize" , "Büyük Sürpriz" gibi birçok oyuncuda yer alıyorlar. Sadece tiyatro oyunlarıyla değil, Begüm Topçu ve Cantuğ Turay bir dönem TRT'de yayınlanan "Acemi Anneler" isimli dizide de karşımıza çıktı. Aynı zaman Begüm Topçu'nun "Masal Tadında" ismini verdikleri YouTube kanalı var fakat bir süredir aktif değil.

2022 senesinde de Duru Peri ismini verdikleri kızlarını kucaklarına alan çift, hala daha tiyatro oyunlarına devam ediyor. 7 Kocalı Hürmüz isimli oyunla sevenleriyle buluşuyorlar. Sadece Ankara'da değil, Türkiye'nin birçok yerinde sahne alıyorlar. 

Oyunculuğu bıraktıkları konuşulsa da ekranda olmayı değil, sahnede yer almayı tercih ettiler. Son zamanlarda da sosyal medya platformu TikTok'ta sahneledikleri 7 Kocalı Hürmüz isimli oyunlarıyla gündem oldular. Birçok kullanıcı performanslarını beğendiklerini söyledi. 

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deniz yıldızı
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