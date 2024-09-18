Ortadan kaybolmuşlardı! Deniz Yıldızı Banu ve Melih şimdi ne yapıyor?

Kurdukları Masal Tiyatro ekibi ile birçok oyun sergiliyorlar. "On dakika ara" , "Aşk Masalı" , "Mucize" , "Büyük Sürpriz" gibi birçok oyuncuda yer alıyorlar. Sadece tiyatro oyunlarıyla değil, Begüm Topçu ve Cantuğ Turay bir dönem TRT'de yayınlanan "Acemi Anneler" isimli dizide de karşımıza çıktı. Aynı zaman Begüm Topçu'nun "Masal Tadında" ismini verdikleri YouTube kanalı var fakat bir süredir aktif değil.