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  4. Ortalığı karıştıran iddia! Kiralık gitmişti, yıldız isim Fenerbahçe ile olan sözleşmesini feshetti... Geri dönmüyor!

Ortalığı karıştıran iddia! Kiralık gitmişti, yıldız isim Fenerbahçe ile olan sözleşmesini feshetti... Geri dönmüyor!

07.04.2023 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezon şampiyonluk kupasını müzesine götürerek hasreti dindirmek isteyen Fenerbahçe için çok konuşulacak bir iddia gündemde. Ara transfer döneminde kadroya girmekte zorlanan genç isimleri gelişmeleri için farklı takımlara kiralık olarak gönderen Sarı-Lacivertliler'de, İsveç ekibi Hammarby'e giden 16 yaşındaki genç oyuncu için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

İsak Vural

İsak Vural

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'de zirvenin en yakın takipçisi konumunda olan Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını sürdürürken, yeni sezon için de çalışmalarına devam ediyor. Sarı-Lacivertliler ara transfer transfer döneminde yaptğı takviyelerle kadrosunu güçlendirirken, takımda ilk etapta yer bulması zor gözüken genç oyuncular devre arasında kiralık olarak gönderildi.

Forma şansı bulmakta zorlanan İsak Vural, Eyüp Akcan ve Çağtay Kurukalıp kiralık olarak takıma veda ederken, Barcelona'dan kadroya dahil edilen Emre Demir ise kiralık olarak Samsunspor'un yolunu tutmuştu.

ÇOK KONUŞULACAK İDDİA...

ÇOK KONUŞULACAK İDDİA...

Tüm bunlar yaşanırken, İsveç ekibi Hammarby'e kiralık olarak gönderilen 16 yaşındaki İsak Vural için çok konuşulacak bir gelişme gündemde.

BONSERVİSİNİ İSTİYORLAR 

BONSERVİSİNİ İSTİYORLAR 

Buna göre; İsak Vural'ı kiralık olarak kadrosuna katan Hammarby, oyuncunun lisansını çıkarmamış ve bu nedenle genç oyuncu, pilot takım ile çalışmalarda yer almıştı. Hammarby'nin oyuncunun bonservisini almak istediği belirtildi.

BONSERVİSİNİ İSTİYORLAR 

BONSERVİSİNİ İSTİYORLAR 

Buna göre; İsak Vural'ı kiralık olarak kadrosuna katan Hammarby, oyuncunun lisansını çıkarmamış ve bu nedenle genç oyuncu, pilot takım ile çalışmalarda yer almıştı. Hammarby'nin oyuncunun bonservisini almak istediği belirtildi.

ALİ KOÇ: SAF BİR YETENEK 

ALİ KOÇ: SAF BİR YETENEK 

Başkan Ali Koç, İsak Vural'ın imza attığı törende "Saf bir yetenek. Kendisini keşfetmeye gerek yok. Avrupa futbolunu takip eden herkes onu biliyordu. Onu büyük kulüplerden cezbetmemiz aslında çok düşündüğümüz bir konu değildi ama kısmet. Birçok kulübün peşinde koştuğu İsak, dört lisan biliyor. Babası Türk, annesi İsveçli" açıklamasında bulunmuştu.

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