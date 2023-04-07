Ortalığı karıştıran iddia! Kiralık gitmişti, yıldız isim Fenerbahçe ile olan sözleşmesini feshetti... Geri dönmüyor!

Süper Lig'de zirvenin en yakın takipçisi konumunda olan Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını sürdürürken, yeni sezon için de çalışmalarına devam ediyor. Sarı-Lacivertliler ara transfer transfer döneminde yaptğı takviyelerle kadrosunu güçlendirirken, takımda ilk etapta yer bulması zor gözüken genç oyuncular devre arasında kiralık olarak gönderildi.
Forma şansı bulmakta zorlanan İsak Vural, Eyüp Akcan ve Çağtay Kurukalıp kiralık olarak takıma veda ederken, Barcelona'dan kadroya dahil edilen Emre Demir ise kiralık olarak Samsunspor'un yolunu tutmuştu.
Tüm bunlar yaşanırken, İsveç ekibi Hammarby'e kiralık olarak gönderilen 16 yaşındaki İsak Vural için çok konuşulacak bir gelişme gündemde.
Buna göre; İsak Vural'ı kiralık olarak kadrosuna katan Hammarby, oyuncunun lisansını çıkarmamış ve bu nedenle genç oyuncu, pilot takım ile çalışmalarda yer almıştı. Hammarby'nin oyuncunun bonservisini almak istediği belirtildi.
Buna göre; İsak Vural'ı kiralık olarak kadrosuna katan Hammarby, oyuncunun lisansını çıkarmamış ve bu nedenle genç oyuncu, pilot takım ile çalışmalarda yer almıştı. Hammarby'nin oyuncunun bonservisini almak istediği belirtildi.
Başkan Ali Koç, İsak Vural'ın imza attığı törende "Saf bir yetenek. Kendisini keşfetmeye gerek yok. Avrupa futbolunu takip eden herkes onu biliyordu. Onu büyük kulüplerden cezbetmemiz aslında çok düşündüğümüz bir konu değildi ama kısmet. Birçok kulübün peşinde koştuğu İsak, dört lisan biliyor. Babası Türk, annesi İsveçli" açıklamasında bulunmuştu.