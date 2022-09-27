HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ortalık savaş alanına döndü: Halk otobüsü park halindeki araçlara çarptı, 7 yaralı! Kazanın sebebi...

Ortalık savaş alanına döndü: Halk otobüsü park halindeki araçlara çarptı, 7 yaralı! Kazanın sebebi...

27.09.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta feci bir trafik kazası meydana geldi. Bir halk otobüsü, park halindeki araçlara çarptıktan sonra yol kenarındaki büfeye çarparak durabildi. Halk otobüsü şoförünün kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Korkunç kaza sonucu 7 kişi yaralandı. Olay sonrası Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'ten açıklama geldi. İşte detaylar...

Sivas'ta yaşanan feci trafik kazasında, Ömer Odabaşı (62) idaresindeki halk otobüsü, Küçükminare Mahallesi Dikilitaş mevkisinde kontrolden çıkarak park halindeki 5 araca çarptı. Kazada otobüs, yol kenarındaki büfeye çarparak durabildi.

7 YARALI VAR

Kalp krizi geçirdiği öğrenilen otobüs şoförü ile yolculardan Tuba Yıldız (18), Cemile Aktaş (54), Fevzi Ateş (60), yayalardan Yasemin Bulut (55), Büşra Bulut (28) ve bir aracın sürücüsü Burak Altuntaş (27) yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

AA-20220927-29002902-29002895-SIVASTA_HALK_OTOBUSUNUN_PARK_HALINDEKI_ARACLARA_CARPTIGI_KAZADA_7_KISI_YARALANDI

VALİ ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay da olay yerine gelerek kaza hakkında bilgi aldı.

Şimşek, burada gazetecilere, kazanın halk otobüsü şoförünün muhtemelen kalp krizi geçirerek direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşandığını söyledi.

AA-20220927-29002902-29002897-SIVASTA_HALK_OTOBUSUNUN_PARK_HALINDEKI_ARACLARA_CARPTIGI_KAZADA_7_KISI_YARALANDI

Otobüsün bölgede bulunan park halindeki araçlara ve yayalara çarpması neticesi 7 kişinin yaralandığını belirten Şimşek, "Vatandaşlarımız ilimizdeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Çok şükür öğrendiğimiz bilgilere göre yaralılarımızın durumu ağır değil. Otobüs şoförü de tedavi altına alındı. Yaralılara geçmiş olsun diyorum." dedi.

Öte yandan kaza anı otobüs içindeki güvenlik kamerasına yansıdı. (AA/İHA)

İŞTE FECİ KAZADAN GÖRÜNTÜLER VE ŞOFÖRÜN KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ ANLAR

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası kalp krizi Sivas halk otobüsü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

5 TL indirim iddiası sonrası gerçek ortaya çıktı

5 TL indirim iddiası sonrası gerçek ortaya çıktı

Bu rakamı duyan heyecanlandı: 23 bin TL...

Bu rakamı duyan heyecanlandı: 23 bin TL...

Polisi şehit eden terörist hakkındaki rapor olay oldu! CHP...

Polisi şehit eden terörist hakkındaki rapor olay oldu! CHP...

Erdoğan sert çıkışmıştı! O ülkeyi savaş korkusu sardı: En zayıf halka biz oluruz

Erdoğan sert çıkışmıştı! O ülkeyi savaş korkusu sardı: En zayıf halka biz oluruz

CHP raporu olay oldu! İmzası bulunan Özgür Özel'den açıklama

CHP raporu olay oldu! İmzası bulunan Özgür Özel'den açıklama

Bakan Soylu, 'Burada ayrı bir olay var' diyerek anlattı

Bakan Soylu, 'Burada ayrı bir olay var' diyerek anlattı

İlginizi Çekebilir

12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

12 yaşındaki çocuğa dört arkadaşı toplu tecavüz etti

Çırılçıplak direksiyon başına oturdu! Diğer sürücüleri şaşırttı

Çırılçıplak direksiyon başına oturdu! Diğer sürücüleri şaşırttı

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Metrelerce arkasından koştu! Yakalayınca öldüresiye dövdü

Metrelerce arkasından koştu! Yakalayınca öldüresiye dövdü

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.