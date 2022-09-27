Ortalık savaş alanına döndü: Halk otobüsü park halindeki araçlara çarptı, 7 yaralı! Kazanın sebebi...

Sivas'ta yaşanan feci trafik kazasında, Ömer Odabaşı (62) idaresindeki halk otobüsü, Küçükminare Mahallesi Dikilitaş mevkisinde kontrolden çıkarak park halindeki 5 araca çarptı. Kazada otobüs, yol kenarındaki büfeye çarparak durabildi.

7 YARALI VAR

Kalp krizi geçirdiği öğrenilen otobüs şoförü ile yolculardan Tuba Yıldız (18), Cemile Aktaş (54), Fevzi Ateş (60), yayalardan Yasemin Bulut (55), Büşra Bulut (28) ve bir aracın sürücüsü Burak Altuntaş (27) yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

VALİ ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay da olay yerine gelerek kaza hakkında bilgi aldı.

Şimşek, burada gazetecilere, kazanın halk otobüsü şoförünün muhtemelen kalp krizi geçirerek direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşandığını söyledi.

Otobüsün bölgede bulunan park halindeki araçlara ve yayalara çarpması neticesi 7 kişinin yaralandığını belirten Şimşek, "Vatandaşlarımız ilimizdeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Çok şükür öğrendiğimiz bilgilere göre yaralılarımızın durumu ağır değil. Otobüs şoförü de tedavi altına alındı. Yaralılara geçmiş olsun diyorum." dedi.

Öte yandan kaza anı otobüs içindeki güvenlik kamerasına yansıdı. (AA/İHA)