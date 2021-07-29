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Ortaöğretim KPSS ne zaman? İşte ortaöğretim KPSS sınavı tarihi...

29.07.2021 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖSYM tarafından düzenlenen ve Kamu Personeli Seçme Sınavı olarak bilinen KPSS sınavının tarihi merak ediliyor. KPSS lisans sınavı 1 Ağustos ile 7-8 Ağustos arası gerçekleşecek. Peki ortaöğretim KPSS ne zaman yapılacak? İşte ortaöğretim KPSS sınavı tarihi...

Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girmek isteyen binlerce aday KPSS sınavının tarihini merak ediyor. İlgiyle takip edilen KPSS lisans sınavı 1 Ağustos ile 7-8 Ağustos arası gerçekleşecek. Peki ortaöğretim KPSS ne zaman düzenlenecek?

Ortaöğretim KPSS ne zaman?

ÖSYM tarafından düzenlenmek olan kamuya bağlı kurumlarda devlet memuru olarak çalışmak isteyen adayların başvuracağı KPSS ortaöğretim sınavı için geri sayım sürüyor.
Ortaöğretim KPSS'in ne zaman gerçekleştirileceği başvuru yapmak isteyen adaylar tarafından merak konusu oldu.

2 senede bir yapılıyor

2 senede bir yapılıyor
KPSS sınavının lise mezunlarına yönelik oturumları, 2 senede bir yapılmakta. Buna göre KPSS Ortaöğretim ve Ön lisans oturumu, 2021 yılında yapılmayacak.

2022 yılında yapılacak

2022 yılında yapılacak
Söz konusu sınavın ÖSYM tarafından 2022 yılında gerçekleştirilmesi beklenmekte.
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Anahtar Kelimeler:
sınav KPSS
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