Ortaöğretim KPSS ne zaman? İşte ortaöğretim KPSS sınavı tarihi...

Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girmek isteyen binlerce aday KPSS sınavının tarihini merak ediyor. İlgiyle takip edilen KPSS lisans sınavı 1 Ağustos ile 7-8 Ağustos arası gerçekleşecek. Peki ortaöğretim KPSS ne zaman düzenlenecek?

Ortaöğretim KPSS ne zaman?

ÖSYM tarafından düzenlenmek olan kamuya bağlı kurumlarda devlet memuru olarak çalışmak isteyen adayların başvuracağı KPSS ortaöğretim sınavı için geri sayım sürüyor.

Ortaöğretim KPSS'in ne zaman gerçekleştirileceği başvuru yapmak isteyen adaylar tarafından merak konusu oldu.

2 senede bir yapılıyor KPSS sınavının lise mezunlarına yönelik oturumları, 2 senede bir yapılmakta. Buna göre KPSS Ortaöğretim ve Ön lisans oturumu, 2021 yılında yapılmayacak.