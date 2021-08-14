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Ortaokullar ne zaman açılacak? Bakan Koca açıkladı! 2021 okullar ne zaman açılacak?

14.08.2021 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs döneminde uzaktan eğitimle devam eden ortaokullar ve liseler ile ilgili son durum öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Okulların ne zaman açılacağı en çok sorgulanan sorular arasında bulunuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullarla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Peki Ortaokullar ne zaman açılacak? 2021 okullar ne zaman açılacak? İşte ayrıntılar...

Normalleşme sürecine girilmesi sonrası ortaokullar ve liselerin ne zaman açılacağı merak ediliyor. Yeni eğitim öğretim yılında ortaokul ve liseler dahil tüm okulların ne zaman açılacağı çokça sorgulanırken Bakan Koca'dan açıklama geldi. Peki lise ve ortaokullar dahil tüm okullar ne zaman açılacak?

ORTAOKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Koronavirüs salgınında normalleşme süreci son hızıyla devam ederken, öğrenci ve veliler okulların açılacağı zamanı araştırmaya koyuldu.
Ortaokul ve liselerin ne zaman açılacağı araştırılırken, Fahrettin Koca'dan konuyla ilgili açıklama geldi.
Yapılan açıklamaya göre ortaokul ve liseler dahil olmak üzere tüm okullar 6 Eylül 2021 Pazartesi günü yüz yüze eğitimle açılmış olacak. Bakan Koca konuyla ilgili olarak şöyle konuştu: "Bilim Kurulumuzun başından beri önerisi okullarımızı en son kapatıp en erken açmak oldu. Bunun mümkün olabildiği her fırsatı değerlendirmeye çalıştık. Buna rağmen çocuklarımız bir buçuk yıllarını yüz yüze eğitimden, uygulamalı eğitimlerden uzak geçirdi. Uzaktan eğitim gerçekten eğitimin bir miktar uzağımızda kalması sonucunu doğurdu. Ancak, bu günler geride kaldı. Artık aşı var."
"Aziz Vatandaşlarım, en net ve yüksek sesle ifade etmek isterim ki tüm okullarımız zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz kesinlikle mümkün değildir. Tüm seviyelerde okullarımız yüz yüze eğitim verecek, uygulamalı eğitimler aralıksız olarak devam edecektir. Artık aşı var"
"Koşullar ne olursa olsun öğrencilerimizi koruyarak uygulamalı ve yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Gerek ilk ve orta öğretimde gerekse yükseköğrenimde öğrencilerimizi ve ailelerini koruyacak tedbirleri alarak, tüm hazırlıklarımızı yaparak eğitime ara vermeden gelecek eğitim öğretim dönemini karşılayacağız."
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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı Fahrettin Koca
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