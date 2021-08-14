Ortaokullar ne zaman açılacak? Bakan Koca açıkladı! 2021 okullar ne zaman açılacak?

Normalleşme sürecine girilmesi sonrası ortaokullar ve liselerin ne zaman açılacağı merak ediliyor. Yeni eğitim öğretim yılında ortaokul ve liseler dahil tüm okulların ne zaman açılacağı çokça sorgulanırken Bakan Koca'dan açıklama geldi. Peki lise ve ortaokullar dahil tüm okullar ne zaman açılacak?

ORTAOKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Koronavirüs salgınında normalleşme süreci son hızıyla devam ederken, öğrenci ve veliler okulların açılacağı zamanı araştırmaya koyuldu.

Ortaokul ve liselerin ne zaman açılacağı araştırılırken, Fahrettin Koca'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Yapılan açıklamaya göre ortaokul ve liseler dahil olmak üzere tüm okullar 6 Eylül 2021 Pazartesi günü yüz yüze eğitimle açılmış olacak. Bakan Koca konuyla ilgili olarak şöyle konuştu: "Bilim Kurulumuzun başından beri önerisi okullarımızı en son kapatıp en erken açmak oldu. Bunun mümkün olabildiği her fırsatı değerlendirmeye çalıştık. Buna rağmen çocuklarımız bir buçuk yıllarını yüz yüze eğitimden, uygulamalı eğitimlerden uzak geçirdi. Uzaktan eğitim gerçekten eğitimin bir miktar uzağımızda kalması sonucunu doğurdu. Ancak, bu günler geride kaldı. Artık aşı var."

"Aziz Vatandaşlarım, en net ve yüksek sesle ifade etmek isterim ki tüm okullarımız zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz kesinlikle mümkün değildir. Tüm seviyelerde okullarımız yüz yüze eğitim verecek, uygulamalı eğitimler aralıksız olarak devam edecektir. Artık aşı var"