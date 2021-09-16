Oruç Reis kimdir? Oruç Reis ne zaman yaşadı, ne zaman ve nasıl öldü? İşte tarihteki yeri...

Tarihi kişiliklerden olan Oruç Reis'in hayatı ve hangi dönemde yaşadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. "Barbarossa" lakabı ile de bilinen Oruç Reis, TRT1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Barbaroslar dizisinde de konu alınıyor. Peki Oruç Reis kimdir ve nasıl öldü?

ORUÇ REİS KİMDİR?

Tarihi kişiliklerden olan Oruç Reis'in kim olduğu merak ediliyor. Muhtemelen 1470'te (bazı kaynaklara göre 1474'te) Osmanlı yerleşkesi olan şu anki Midilli'nin Bonova Köyü'nde dünyaya gelmiştir.

Babası, Vardari Yâkub Ağa, 1462 yılında Midilli'nin fethine katılmıştır ve Bonova köyü kendisine tımar olarak verilmiştir. Burada yerleşip evlenmiş olan Yâkub Ağa'nın İshak, Oruç, Hızır ve İlyas adını verdiği dört oğlu olmuştur.

İyi bir öğrenim gören bu kardeşler, devrin denizci milletlerinin lisanları olan İspanyolca, Fransızca, İtalyanca ve Rumca'yı öğrenerek yetişmişlerdir. Gençliğinde gemiciliği ve deniz ticaretini çok iyi öğrenmiş olan Oruç Reis, cesareti, zekası ve girişimciliği ile kısa zamanda gemi sahibi olmuştur.

Suriye, Mısır, İskenderiye ve Trablusşam'a mal taşıyarak, oradan aldıklarını Anadolu'ya getirmekteydi. Cezayir’in doğusunda yer alan ve İspanya’nın hakimiyeti altında bulunan Tlemsan’ı elde etmiş olan Oruç Reis, İspanyollardan yardım almış olan Tlemsan emirine karşı, kazandığı yerleri savunmuştur. Topraklarını yedi ay boyunca müdâfaa etmiştir. Yerli halkın ihanet etmesi sonrası ise Cezayir’e dönmek için düşman kuşatmasını yarıp dışarı çıkmaya çalışmıştır.