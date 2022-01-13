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  4. Örümcek Adam gibi tırmandı, eve girip ziynet eşyalarını çaldı! Kameralara yakalanan hırsız polisten de kaçamadı

Örümcek Adam gibi tırmandı, eve girip ziynet eşyalarını çaldı! Kameralara yakalanan hırsız polisten de kaçamadı

13.01.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Avcılar'da bir hırsız, Örümcek Adam gibi tırmanarak girdiği evden altın bilezik ve ziynet eşyaları çaldı. Güvenlik kamerası ile sitede oturan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıyan hırsız, polisten kaçamadı.

'Pes' dedirten olay Avcılar'da yaşandı. Tahtakale Mahallesi'nde 23 Kasım 2021 tarihinde iki eve girerek altın bilezik, altın yüzük ve altın kolye çalan şüpheli güvenlik kamerası ve bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Kameraların incelenmesi sonucu hırsızlık şüphelisinin Y.A. (21) olduğu belirlendi.

HIRSIZIN EVE TIRMANDIĞI ANLAR KAMERADA

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüpheli Y.A.'nın Başakşehir ilçesinde olduğunu belirleyerek geçtiğimiz Salı günü Güvercintepe Mahallesi'nde yakaladı.
Evden hırsızlık başta olmak üzere çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlenen ve hakkında arama kaydı bulunan Y.A., soruşturmanın ve güvenlik kamerası kayıtlarının dosyasına eklenmesi ile Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.
Nöbetçi mahkeme şüphelinin hırsızlık suçundan tutuklanmasına karar verdi.
Öte yandan örümcek adam gibi tırmanan hırsız güvenlik kamerası ile sitede oturan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Hırsızın tırmanarak eve girdiği görülüyor.
(DHA)
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Anahtar Kelimeler:
Avcılar
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yakalayıpda ne yapılıyorki masraf eziyetden başka bişi olmuyor polis yakalyıp götürüyor hakim ler savcılar bırakıyorlar. bence öldürülmeliler yoksa dahada çoğalıyorlar.

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