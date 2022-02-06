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Otomobilini park edip gitti, geldiğinde gördüğü manzaraya inanamadı

06.02.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'ya yaşanan olay görenlere 'pes' dedirtti. 45 yaşındaki Mehmet Havza, park edip gittiği arabasını geldiğinde tanıyamadı. Tüm birikimiyle aldığı aracının üzerine balkon çökerken, kaskosuz otomobil büyük hasar gördü. Bina sahibinden şikayetçi olan Havza, tüm masraflarının karşılanmasını istedi.

Amasya'da, inşaat ustası Mehmet Havza'nın (45) 105 bin TL'ye aldığı otomobilin üzerine balkon çöktü. Kaskosuz otomobili büyük hasar gören Havza, şikayetçi olduğu bina sahibinden masrafının karşılanmasını istedi.

105 BİN TL'YE ALDIĞI ARACININ ÜZERİNE BALKON DÜŞTÜ

Olay, dün Yüzevler Mahallesi Halkalı Sokak'ta meydana geldi.
İnşaat ustası Mehmet Havza, geçen hafta eşinin ziynet eşyalarını da bozdurup, uzun süredir çalışarak yaptığı birikimiyle 105 bin TL'ye ikinci el otomobil satın aldı.
Havza'nın birkaç kez kullandığı otomobilin üzerine, önüne park ettiği metruk binanın balkonu çöktü.
Otomobilde büyük hasar oluştu. Parası yetmediği için kasko yaptıramayan Havza, şikayetçi olduğu bina sahibinden masrafının karşılanmasını istedi.

'BİNA YIKILSIN, ETRAFA ZARAR VERECEK' DEMİŞLER

'BİNA YIKILSIN, ETRAFA ZARAR VERECEK' DEMİŞLER
Olayı anlatan Mehmet Havza, "Gürültüye dışarı çıktığımda aracımın üzerine yukarıdan evin balkonunun uçtuğunu gördüm. Bilmiyorum, ne yapacağım. Aracımı yeni almıştım, 1 hafta olmuştu. Ev sahibinin umursamazlığından dolayı balkon yıkıldı daha önceden de dilekçelerimiz mevcut. 'Bu bina yıkılsın yoksa etrafa zarar verecek' dedik. Sahip çıkan olmadı. Bu zararımın karşılanıp, gereğinin yapılmasını istiyorum" dedi.
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