Otopark aidatlarına zam sonrası çareyi böyle buldular! Drone ile görüntülendi

Bahçelievler Yenibosna’da bulunan Kuyumcukent yönetimi otopark aidatlarına zam yapınca işyeri çalışanları duruma tepki gösterdi. Otopark ücretlerini fazla bulan iş yeri çalışanları araçlarını yol kenarlarına, ağaçlık alanlara ve refüjlere bırakmaya başladı. Yapılan zammın bütçelerinin üzerinde olduğunu dile getiren vatandaşlar bu duruma çözüm getirilmesini bekliyor. Yol kenarlarıa park edilen araçlar ise drone ile havadan görüntülendi.

"OTOPARK VE KİRA ZAMLARI OLDUKÇA YÜKSEK"

Kuyumcukent çalışanlarından Harun Ergün “Kuyumcukent’te yapılan aidat, otopark ve kira zamları oldukça yüksek. Hepsinde yüzde yüz yirmi zam oldu. Bu zamlardan dolayı vatandaşlar araçlarını yol kenarlarına bırakıyor bunlar büyük kazalara da sebep olabilir.





"İNSANLAR KENDİLERİNCE ÇÖZÜM BULMAYA ÇALIŞIYOR" Genelde hepsi işçi sınıfı zaten bir protesto olacağını da zannetmiyorum. Daha önce de eylem yapıldı ama hiç bir anlamı olmadı. İnsanlar kendilerince bu şekilde çözüm bulmaya çalışıyorlar.





CEZA KESİLİYOR Kaldırımlara bir milim iki milim de çıkmış olsa araçlara ceza kesiliyor. Yönetim kaldırıma çıkan araçlardan şikayetçi oluyor. Müşteriler için açık otopark sistemi var.



