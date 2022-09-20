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  4. Otopark aidatlarına zam sonrası çareyi böyle buldular! Drone ile görüntülendi

Otopark aidatlarına zam sonrası çareyi böyle buldular! Drone ile görüntülendi

20.09.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yenibosna'daki Kuyumcukent yönetimi otopark aidatlarına zam yama kararı aldı. Alınan zam kararına işyeri çalışanları tepki gösterirken, otopark ücretlerini fazla bulanlar, araçlarını yol kenarlarına, ağaçlık alanlara ve refüjlere bırakmaya başladı. Trafiği olumsuz etkileyen araçlar drone ile havadan görüntülendi.

Bahçelievler Yenibosna’da bulunan Kuyumcukent yönetimi otopark aidatlarına zam yapınca işyeri çalışanları duruma tepki gösterdi. Otopark ücretlerini fazla bulan iş yeri çalışanları araçlarını yol kenarlarına, ağaçlık alanlara ve refüjlere bırakmaya başladı. Yapılan zammın bütçelerinin üzerinde olduğunu dile getiren vatandaşlar bu duruma çözüm getirilmesini bekliyor. Yol kenarlarıa park edilen araçlar ise drone ile havadan görüntülendi.

"OTOPARK VE KİRA ZAMLARI OLDUKÇA YÜKSEK"

Kuyumcukent çalışanlarından Harun Ergün “Kuyumcukent’te yapılan aidat, otopark ve kira zamları oldukça yüksek. Hepsinde yüzde yüz yirmi zam oldu. Bu zamlardan dolayı vatandaşlar araçlarını yol kenarlarına bırakıyor bunlar büyük kazalara da sebep olabilir.

"İNSANLAR KENDİLERİNCE ÇÖZÜM BULMAYA ÇALIŞIYOR"

"İNSANLAR KENDİLERİNCE ÇÖZÜM BULMAYA ÇALIŞIYOR"
Genelde hepsi işçi sınıfı zaten bir protesto olacağını da zannetmiyorum. Daha önce de eylem yapıldı ama hiç bir anlamı olmadı. İnsanlar kendilerince bu şekilde çözüm bulmaya çalışıyorlar.

CEZA KESİLİYOR

CEZA KESİLİYOR
Kaldırımlara bir milim iki milim de çıkmış olsa araçlara ceza kesiliyor. Yönetim kaldırıma çıkan araçlardan şikayetçi oluyor. Müşteriler için açık otopark sistemi var.

"BİR GÜN İÇİN 100 TL ÜCRET ALIYORLAR"

"BİR GÜN İÇİN 100 TL ÜCRET ALIYORLAR"
İki saati geçtikten sonra 50 TL, akşama kadar kalırsa 100 TL ücret alıyorlar. Müşteriler genellikle 2 saat durduğu için sonlar açısından sorun olmuyor” dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Zam otopark Kuyumcukent
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