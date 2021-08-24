ÖTV değişikliği sonrası otomobillerin fiyat listesi! İşte 300 bin TL altı tüm modeller

Koronavirüs sonrası artan araç piyasası nedeniyle yeni bir araç adeta hayal olmuştu. Yapılan ÖTV değişikliğiyle birlikte, pek çok kişi galerilerin yolunu tuttu. Sizler için bu haberimizde 300 bin TL’nin altında fiyatı bulunan araçları bir araya getirdik. Listede cebinize uyan bir arabayı seçerek siz de ayağınızı yerden kesebilirsiniz.
ÖTV DEĞİŞİKLİĞİ SONRASI OTOMOBİLLERİN FİYAT LİSTESİ
Yapılan ÖTV değişikliği sonrası araç fiyatları 50 bin ila 100 bin arasında indirimleri gördü. Fırsattan yararlanarak aracını yenilemek isteyen pek çok kişi, uygun fiyatlı araçları araştırıyor. Biz de sizler gibi araştırdık ve bir liste yaptık. Yaptığımız bu listeden 300 bin TL altındaki araçları görebilirsiniz.
İşte o liste...
FIAT
EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli
Fiyatı: 168.900 TL
Kampanyalı Fiyatı 154.600 TL
1.6 M.Jet 130 HP Easy Manuel Dizel - 241.100 TL
1.6 .Jet 130 HP Urban Manuel Dizel - 248.600 TL
1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel - 256.900 TL
FIAT
EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli
Fiyatı: 181.900 TL
Kampanyalı Fiyatı 176.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel - 255.300 TL
1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel - 263.600 TL
FIAT
Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel
Fiyatı: 226.900 TL
Kampanyalı Fiyatı 221.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel - 260.300 TL
1.3 M.Jet 95 HP Lounge Manuel Dizel - 246.800 TL
FIAT
Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli
Fiyatı: 189.900 TL
Kampanyalı fiyatı: 184.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel - 260.300 TL
1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli - 240.200 TL
FIAT
PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli
Fiyatı: 174.900 TL
Kampanyalı fiyatı 170.900 TL
1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid- Benzinli - 183.900 TL
0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin - 218.900 TL
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