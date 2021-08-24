ÖTV değişikliği sonrası otomobillerin fiyat listesi! İşte 300 bin TL altı tüm modeller

Koronavirüs sonrası artan araç piyasası nedeniyle yeni bir araç adeta hayal olmuştu. Yapılan ÖTV değişikliğiyle birlikte, pek çok kişi galerilerin yolunu tuttu. Sizler için bu haberimizde 300 bin TL’nin altında fiyatı bulunan araçları bir araya getirdik. Listede cebinize uyan bir arabayı seçerek siz de ayağınızı yerden kesebilirsiniz.

ÖTV DEĞİŞİKLİĞİ SONRASI OTOMOBİLLERİN FİYAT LİSTESİ

Yapılan ÖTV değişikliği sonrası araç fiyatları 50 bin ila 100 bin arasında indirimleri gördü. Fırsattan yararlanarak aracını yenilemek isteyen pek çok kişi, uygun fiyatlı araçları araştırıyor. Biz de sizler gibi araştırdık ve bir liste yaptık. Yaptığımız bu listeden 300 bin TL altındaki araçları görebilirsiniz.