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ÖTV değişikliği sonrası otomobillerin fiyat listesi! İşte 300 bin TL altı tüm modeller

24.08.2021 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk kez araba sahibi olacaklar ya da aracını yenilemek isteyenler için ÖTV değişikliği büyük bir fırsat kapısı oldu. Uygun fiyata araç arayanlar için 300 bin TL’nin altındaki bu araçlar, fikir verebilir.

Koronavirüs sonrası artan araç piyasası nedeniyle yeni bir araç adeta hayal olmuştu. Yapılan ÖTV değişikliğiyle birlikte, pek çok kişi galerilerin yolunu tuttu. Sizler için bu haberimizde 300 bin TL’nin altında fiyatı bulunan araçları bir araya getirdik. Listede cebinize uyan bir arabayı seçerek siz de ayağınızı yerden kesebilirsiniz.

ÖTV DEĞİŞİKLİĞİ SONRASI OTOMOBİLLERİN FİYAT LİSTESİ

Yapılan ÖTV değişikliği sonrası araç fiyatları 50 bin ila 100 bin arasında indirimleri gördü. Fırsattan yararlanarak aracını yenilemek isteyen pek çok kişi, uygun fiyatlı araçları araştırıyor. Biz de sizler gibi araştırdık ve bir liste yaptık. Yaptığımız bu listeden 300 bin TL altındaki araçları görebilirsiniz.

İşte o liste...

FIAT

FIAT
EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli Fiyatı: 168.900 TL Kampanyalı Fiyatı 154.600 TL 1.6 M.Jet 130 HP Easy Manuel Dizel - 241.100 TL 1.6 .Jet 130 HP Urban Manuel Dizel - 248.600 TL 1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel - 256.900 TL

FIAT

FIAT
EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli Fiyatı: 181.900 TL Kampanyalı Fiyatı 176.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel - 255.300 TL 1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel - 263.600 TL

FIAT

FIAT
Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel Fiyatı: 226.900 TL Kampanyalı Fiyatı 221.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel - 260.300 TL 1.3 M.Jet 95 HP Lounge Manuel Dizel - 246.800 TL

FIAT

FIAT
Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli Fiyatı: 189.900 TL Kampanyalı fiyatı: 184.900 TL 1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel - 260.300 TL 1.0 Firefly 100 HP Lounge Manuel Benzinli - 240.200 TL

FIAT

FIAT
PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli Fiyatı: 174.900 TL Kampanyalı fiyatı 170.900 TL 1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid- Benzinli - 183.900 TL 0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin - 218.900 TL
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ben degişen birşey göremiyorum gören varmı

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