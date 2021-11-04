Oyunculuğu bırakıp yetişkin film sektörüne giren Maitland Ward, iddialı paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor!

44 yaşındaki Maitland Ward, 1993 yılında başladığı oyunculuk kariyerini bırakarak, 2019 yılında yetişkin film sektörüne girmeye karar verdi. Ward, şimdilerde sosyal medya hesabından paylaştığı cüretkar pozlarıyla nefes kesiyor.

DAHA ÇOK PARA KAZANDIĞINI SÖYLEMİŞTİ

1993-2000 yılları arasında yayınlanan Boy Meets World dizisiyle oyunculuğa başlayan Maitland Ward, kariyeri boyunca pek çok projede oynadı.

1977 yılında ABD'de doğan yıldız, 42 yaşına bastığında, sevenlerini şaşırtan bir karar aldı.

Yetişkin film sektörüne girmeye karar veren Ward, yeni işinde çok mutlu olduğunu ve çok daha büyük paralar kazandığını dile getirmişti.

İlk yetişkin film macerasında çok gergin olduğunu söyleyen oyuncu, sonrasında yeni mesleğinden çok keyif aldığını itiraf etti.