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  4. Oyunculuğu bırakıp yetişkin film sektörüne giren Maitland Ward, iddialı paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor!

Oyunculuğu bırakıp yetişkin film sektörüne giren Maitland Ward, iddialı paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor!

04.11.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2019 yılında oyunculuğu bırakarak yetişkin film sektörü yıldızı olmaya karar veren Maitland Ward, 1 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozlarla, akılları baştan alıyor.

44 yaşındaki Maitland Ward, 1993 yılında başladığı oyunculuk kariyerini bırakarak, 2019 yılında yetişkin film sektörüne girmeye karar verdi. Ward, şimdilerde sosyal medya hesabından paylaştığı cüretkar pozlarıyla nefes kesiyor.

DAHA ÇOK PARA KAZANDIĞINI SÖYLEMİŞTİ

1993-2000 yılları arasında yayınlanan Boy Meets World dizisiyle oyunculuğa başlayan Maitland Ward, kariyeri boyunca pek çok projede oynadı.
1977 yılında ABD'de doğan yıldız, 42 yaşına bastığında, sevenlerini şaşırtan bir karar aldı.
Yetişkin film sektörüne girmeye karar veren Ward, yeni işinde çok mutlu olduğunu ve çok daha büyük paralar kazandığını dile getirmişti.
İlk yetişkin film macerasında çok gergin olduğunu söyleyen oyuncu, sonrasında yeni mesleğinden çok keyif aldığını itiraf etti.
Ward, ''Gençliğime baktığımda, şimdilerde böyle bir iş yapacağımı hiç düşünmezdim'' demişti.
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