HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Öz anneleri tarafından kaçırılan çocuklar babalarına kavuştu

Öz anneleri tarafından kaçırılan çocuklar babalarına kavuştu

20.10.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de annesi ve sevgilisinin ortak plan yaparak Ankara’ya fidye için götürdüğü ve sonrasında JASAT’ın film gibi operasyonuyla bulunan 4 ile 6 yaşındaki çocuklar, babalarına kavuştu.Denizli’nin Çal ilçesinde yaşayan Halil E.’den (48) boşanan yabancı uyruklu eşi Fatema E.

Denizli’de annesi ve sevgilisinin ortak plan yaparak Ankara’ya fidye için götürdüğü ve sonrasında JASAT’ın film gibi operasyonuyla bulunan 4 ile 6 yaşındaki çocuklar, babalarına kavuştu.
Denizli’nin Çal ilçesinde yaşayan Halil E.’den (48) boşanan yabancı uyruklu eşi Fatema E. (25), sevgilisiyle beraber yaptığı akıl almaz plan ile 6 yaşındaki oğlu Y.E. ve 4 yaşındaki kızı M.S.E.’yi Ankara’ya fidye almak için götürdü. Eve geri geldiğinde çocuklarını göremeyen ve sonrasında bir şüphelinin kendisini arayarak, “Çocuklarının yerini biliyorum. Eski eşinin bana 5 bin TL borcu var. Onu ödersen çocukları sana teslim ederim” demesi üzerine baba Halil E. ihbarda bulundu.
İhbar sonrası JASAT ekipleri film gibi operasyonla öz anneleri tarafından alıkoyulan iki çocuğu Ankara’da saklandıkları bağ evinde bulundu. Çocuklarla birlikte yakalanarak gözaltına alınıp Denizli’ye getirilen anne Fatema E. ve suç ortağı olan sevgilisi Halid E. (25), ifade işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Yapılan araştırmada annenin Denizli’ye gelerek çocuklarını alıp Ankara’ya götürdüğü ve erkek arkadaşının eski eşini arayarak fidye istediği ortaya çıktı.
Ankara Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alınan iki kardeş, JASAT ekiplerince işlemlerinin tamamlanması ardından babalarının yanına getirildi. Babaları karşılarında görünce büyük bir sevinç yaşayan çocuklar, hızla koşarak babalarına sarıldı.

"Çocuklarıma karşılık para istedi"
JASAT’ın hızlı çalışmalarından dolayı çocuklarına kavuştuğunu söyleyen baba Halil E, “Eski eşim çocuklarımı vermeyi talep etmediğini söyledi. Bende ‘tamam’ dedim ve Denizli’ye geldi. Bende bahçeye üzüm toplamaya gittiğim. Saat 12.00’da geri döndüm ve sonrasında çocuklarımın evde olmadığını fark ettim. Çocuklarımın kaçırıldığını anladım, ondan sonra biri beni aradı ve çocuklarıma karşılık para istedi. Bende jandarmaya gittim. Jandarma titiz bir iz sürerek Ankara’ya gitti. Ankara’da yakaladılar. Denizli JASAT ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.
Sevgilisinin eski eşinden fidye isteyen Halid E.’nin ‘Tasarlayarak öldürme’ suçundan kaydı olduğu ortaya çıktı.

Öz anneleri tarafından kaçırılan çocuklar babalarına kavuştu

Öz anneleri tarafından kaçırılan çocuklar babalarına kavuştu

Öz anneleri tarafından kaçırılan çocuklar babalarına kavuştu

Öz anneleri tarafından kaçırılan çocuklar babalarına kavuştu

Öz anneleri tarafından kaçırılan çocuklar babalarına kavuştu

Öz anneleri tarafından kaçırılan çocuklar babalarına kavuştu

Öz anneleri tarafından kaçırılan çocuklar babalarına kavuştu

Öz anneleri tarafından kaçırılan çocuklar babalarına kavuştu

Öz anneleri tarafından kaçırılan çocuklar babalarına kavuştu

Öz anneleri tarafından kaçırılan çocuklar babalarına kavuştu

Öz anneleri tarafından kaçırılan çocuklar babalarına kavuştu
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Denizli

En Çok Okunan Haberler

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıt fiyatlarından sonra... Yüzde 60 zam yolda

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıt fiyatlarından sonra... Yüzde 60 zam yolda

Sosyal medyada gündem oldu! 2 milyondan fazla...

Sosyal medyada gündem oldu! 2 milyondan fazla...

Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girmişlerdi! Savunması 'pes' dedirtti

Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girmişlerdi! Savunması 'pes' dedirtti

Cesedi krokiyle bulundu! Annenin feryadı yürekleri dağladı

Cesedi krokiyle bulundu! Annenin feryadı yürekleri dağladı

MHP'li Oktay Vural İYİ Parti'ye mi katılıyor?

MHP'li Oktay Vural İYİ Parti'ye mi katılıyor?

Kılıçdaroğlu o soruya böyle yanıt verdi! 'Hiç merak etmeyin 'tak' diye kaldıracağız'

Kılıçdaroğlu o soruya böyle yanıt verdi! 'Hiç merak etmeyin 'tak' diye kaldıracağız'

İlginizi Çekebilir

“O kadar çok erkekle çıkıyorum ki, bir tablo tutmam gerek!”

“O kadar çok erkekle çıkıyorum ki, bir tablo tutmam gerek!”

Uçak mide bulandıran olay! Rötar yaptı ama sebebi hava değildi

Uçak mide bulandıran olay! Rötar yaptı ama sebebi hava değildi

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Akılalmaz zararları var: Perişan olmak istemiyorsanız hemen bırakın

Akılalmaz zararları var: Perişan olmak istemiyorsanız hemen bırakın

Kekin kurumasını önlemenin en kolay yolu

Kekin kurumasını önlemenin en kolay yolu

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.