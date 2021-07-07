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  4. Öz babasının istismarına uğrayan oyuncu Melisa Döngel'den kan donduran açıklama! "Anneme söyledim, bana inanmadı"

Öz babasının istismarına uğrayan oyuncu Melisa Döngel'den kan donduran açıklama! "Anneme söyledim, bana inanmadı"

07.07.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Babası tarafından cinsel istismara uğrayan ve kardeşinin velayeti için mücadele eden oyuncu Melisa Döngel'in yaşadıklarına dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı. 21 yaşındaki oyuncunun, intiharı düşündüğü ve annesinin ona inanmadığı ortaya çıktı.

‘Bizim Hikâye’, ‘Sen Çal Kapımı’, ‘Elif’ gibi dizilerle tanınan, şimdilerde de FOX TV ekranlarında yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinde 'Çağla Yılmaz' karakterine hayat veren Melisa Döngel’in öz babası tarafından istismar edildiği ve cezaevinde olan babasından, kız kardeşinin velayetini almak için mücadele ettiği ortaya çıkmıştı.

"ANNEME SÖYLEDİM BANA İNANMADI"

Melisa Döngel'e destek mesajları yağarken, genç oyuncunun dava dosyasındaki açıklamalarına Sabah'tan Arzu Kaya ulaştı.
Melise Döngel, tacizi annesine anlattığını ancak annesinin kendisine inanmadığını söyleyerek, "Polise gitme babanı alırlar sonra bırakırlar olan sana olur, seni öldürür' diyordu. Annem ve babam gözümün önünde evcilik oynamaya devam etti."
"Kendimi öldürmeye bile kalktım. Kaç kere hastaneye kaldırıldım hatırlamıyorum. Sonra pişman oldum 'Neden kendime bunu yaptım' dedim. Ama engel olamıyordum"
Genç oyuncunun babası İstanbul'da bir ağır ceza mahkemesinde 2017 yılında yargılandı. İstinaf mahkemesi cezayı onarken dosya şu an Yargıtay'da bulunuyor.
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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Melisa Döngel
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Ben bu arkadaşa inanmıyorum ve yalan atabilecek potansiyelde olduğuna inanıyorum çünkü utanma güdüsü bile yok geçenlerde sutyensiz beyaz tişört giyip tamamı net belli olacak şekilde paylaşım yapmıştı şaşırmıştım. Bence yüzü kızarmadan bunu yapabilen ülkesinin kültürüne inancına saygı duymayan biri babasından nefret ediyorsa iftirada atabilir.
sen de gittin bir ajansa kaydolup oyuncu! olacaksın haaa dilerim olursun da anne babanı ifşa et millet sana acıyacak güzelliğini kullanirlar
Bütün ünlülerin bir cinsel istismar olayı var hemen hemen bence bu araştırmalı

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