Öz babasının istismarına uğrayan oyuncu Melisa Döngel'den kan donduran açıklama! "Anneme söyledim, bana inanmadı"

‘Bizim Hikâye’, ‘Sen Çal Kapımı’, ‘Elif’ gibi dizilerle tanınan, şimdilerde de FOX TV ekranlarında yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisinde 'Çağla Yılmaz' karakterine hayat veren Melisa Döngel’in öz babası tarafından istismar edildiği ve cezaevinde olan babasından, kız kardeşinin velayetini almak için mücadele ettiği ortaya çıkmıştı.

"ANNEME SÖYLEDİM BANA İNANMADI"

Melisa Döngel'e destek mesajları yağarken, genç oyuncunun dava dosyasındaki açıklamalarına Sabah'tan Arzu Kaya ulaştı.

Melise Döngel, tacizi annesine anlattığını ancak annesinin kendisine inanmadığını söyleyerek, "Polise gitme babanı alırlar sonra bırakırlar olan sana olur, seni öldürür' diyordu. Annem ve babam gözümün önünde evcilik oynamaya devam etti."

"Kendimi öldürmeye bile kalktım. Kaç kere hastaneye kaldırıldım hatırlamıyorum. Sonra pişman oldum 'Neden kendime bunu yaptım' dedim. Ama engel olamıyordum"