ÖZEL | Fatih Terim resmen geri döndü! İtalya macerası sonrası bir ilk... Yunanistan deviyle anlaştı

Özel... Türk futbolunun en deneyimli teknik adamları arasında yer alan Fatih Terim, Panathinaikos ile anlaştı. Sarı kırmızılıların efsane teknik direktörü Fatih Terim, Yunan ekibi Panathinaikos'un başına geçecek. Anlaşmanın kısa süre içerisinde resmi olarak duyurulması bekleniyor!

SON DAKİKA: FATİH TERİM GERİ DÖNDÜ! YUNANİSTAN SÜRPRİZİ...

Fatih Terim'in Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'un başına geçmesi sürpriz olarak nitelendirildi. Daha önce İtalyan ekipleri Fiorentina ve Milan'ı çalıştıran Fatih Terim, Türkiye milli takımının başında da önemli başarılara imza atmıştı.



