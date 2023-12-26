ÖZEL | Fatih Terim resmen geri döndü! İtalya macerası sonrası bir ilk... Yunanistan deviyle anlaştı

Özel... Türk futbolunun en deneyimli teknik adamları arasında yer alan Fatih Terim, Panathinaikos ile anlaştı. Sarı kırmızılıların efsane teknik direktörü Fatih Terim, Yunan ekibi Panathinaikos'un başına geçecek. Anlaşmanın kısa süre içerisinde resmi olarak duyurulması bekleniyor!
Fatih Terim'in Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'un başına geçmesi sürpriz olarak nitelendirildi. Daha önce İtalyan ekipleri Fiorentina ve Milan'ı çalıştıran Fatih Terim, Türkiye milli takımının başında da önemli başarılara imza atmıştı.
Fatih Terim bu hafta resmi tören ve sözleşme için Yunanistan'a gidecek.
Galatasaray ile 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, bir UEFA Kupası kazanan Fatih Terim, teknik adamlık kariyerine Yunanistan'da devam edecek.
Panathinaikos'un basketbol takımının başında da bir Türk var! Deneyimli koç Ergin Ataman, bu sezon başından beri Panathinaikos'un başantrenörlüğünü yapıyor.
Fatih Terim, 2001 yılında sona eren Milan macerasının ardından ilk kez yurt dışında bir ligde teknik direktörlük yapacak