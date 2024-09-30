'Özel'in damadı o iş birliğini yapsa yine gurur duyar mıydınız?' Fatih Altaylı'dan ses getirecek Baykar çıkışı

Youtube'da yayın yapan gazeteci Fatih Altaylı'dan da ses getirecek bir çıkış geldi. Bu sponsorluğun kendi açısından bir sorun olmadığını hatta mutlu olduğunu belirten Altaylı, Baykar'a destek çıkanlara şu soruyu yöneltti; 'Baykar adlı şirketin sahibi CHP Genel Başkanı'nın damadı olsaydı eğer ve böyle bir iş birliğini o yapsaydı o zaman yine gurur duyacak mıydınız? Yoksa o zaman işte CHP zihniyeti diye bir tarafınızı mı yırtacaktınız bana onu söyleyin?"