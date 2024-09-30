'Özel'in damadı o iş birliğini yapsa yine gurur duyar mıydınız?' Fatih Altaylı'dan ses getirecek Baykar çıkışı

Azerbaycan'da düzenlenen savunma sanayi fuarı Türkiye'de gündem oldu. Çünkü sponsorlarından biri Baykar iken diğer sponsorun İsrail Havacılık Endüstrileri şirketi olduğu ortaya çıktı. Sosyal medya bu tartışmayla ikiye bölünürken konuyla ilgili de çok sayıda açıklama geldi.
Youtube'da yayın yapan gazeteci Fatih Altaylı'dan da ses getirecek bir çıkış geldi. Bu sponsorluğun kendi açısından bir sorun olmadığını hatta mutlu olduğunu belirten Altaylı, Baykar'a destek çıkanlara şu soruyu yöneltti; 'Baykar adlı şirketin sahibi CHP Genel Başkanı'nın damadı olsaydı eğer ve böyle bir iş birliğini o yapsaydı o zaman yine gurur duyacak mıydınız? Yoksa o zaman işte CHP zihniyeti diye bir tarafınızı mı yırtacaktınız bana onu söyleyin?"
Bazı gazetecileri tutumlarından dolayı eleştiren Fatih Altaylı 'Sizde samimiyetin s'si bile yok' derken sert sözler kullanarak, 'yalancı ve sahtekarsınız' dedi.
Altaylı'nın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde;
İki şey sosyal medyada konuşuldu. Biri daha çok konuşuldu biri az konuşuldu. Az konuşulan şu; ben hep burada söylüyorum ya kardeşim İsrail Azerbaycan'ın dünyadaki bizden sonraki tek güvenilir müttefiki diye. İsrail Ermenistan'da savaşırken yanında Türkiye ve İsrail vardı.
Üstelik de İsrail daha sonra kalkıp da biz Azerbaycan'da yaptığımız gibi şunu yaparız bunu yaparız falan da demedi. İçten, samimi, siyasi amaçla kullanmadığı bir destek. Yani iç siyasette kullanmadığı bir destek verdi ve bu desteğini hala sürdürüyor. Çok tartışılmayan konu dediğim de şu, İsrail'le Azerbaycan bir askeri iş birliği anlaşması imzaladılar.