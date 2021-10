Özel odalarda üretiliyor! Etten 3 kat fazla protein içeriyor

Eskişehirli istiridye mantarı yetiştiricisi Özlem Çınar, ürettikleri mantarın et ürünlerine kıyasla üç kat daha fazla protein içerdiğini aktardı. Yetiştirme süreçlerinde kimyasal madde kullanmadıklarını dile getiren Çınar, “Herhangi bir zirai ilaç ya da kimyasal ilaç kullanılmadığı için her yaşta her kesime hitap ediyor. Şu anda fiyatlarımız çok yüksek de değil, her kesim kullanabilir. Her yemeğin içinde kullanılabilir. Zirai ilaç kullanılmadığı için çocuklara gönül rahatlığıyla yedirebilirsiniz. Direnç arttırdığı ve bağışıklığı güçlendirdiği için kanser hastalarına öneriliyor, tümörleri durdurduğu, kalbi, tansiyonu ve şekeri dengelediği doktorlar tarafından açıklandı. Lezzeti de et tadında. Et yiyemeyenler de bununla destekleyebilir çünkü ette bulunan proteinin üç katı bunda var” dedi.