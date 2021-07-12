"Özel okullarda kayıtlar başladı mı?" , "Liselerde özel okul kayıtları ne zaman başlayacak?" sorularının yanıtı öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. LGS 2021 Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt Takvimi yayımlandı. İşte ayrıntılar...