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Özel okullarda kayıtlar başladı mı? Liselerde özel okul kayıtları ne zaman başlayacak?

12.07.2021 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Liselere Geçiş Sistemi olan LGS sınavı 6 Haziran'da gerçekleşti. Sınav sonuçlarının da açıklanmasının ardından öğrenciler ve veliler gözlerini lise tercihlerine çevirdi. Tüm öğrenciler puanına ve konumuna göre en iyi eğitim veren liselere yerleşmek istiyor. Peki Özel okullarda kayıtlar başladı mı? Liselerde özel okul kayıtları ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

"Özel okullarda kayıtlar başladı mı?" , "Liselerde özel okul kayıtları ne zaman başlayacak?" sorularının yanıtı öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. LGS 2021 Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt Takvimi yayımlandı. İşte ayrıntılar...

Özel okul kayıtları başladı mı?

LGS 2021 Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt Takvimi'ne göre 1.Kayıt Dönemi: 7 Temmuz 2021 – Yedek Liste Kesin Kayıtları.
* 2. Kayıt Dönemi: * 8 Temmuz 2021 2. Ön Kayıtlar * 9 Temmuz 2021 Asil ve Yedek Liste Kesin Kayıtlar * 12-13-14 Temmuz 2021 Serbest Kayıt Dönemi

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yerleştirme sonuçlarının 26 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacağı belirtildi. Sonuçlara ulaşmak isteyen öğrenciler ve veliler "http://www.meb.gov.tr" adresi üzerinden bilgi alabilecek.
Bakanlığın takvimine göre, özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ile kayıtları 16 Temmuz'a kadar gerçekleştirilecek.
Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini gerçekleştiren öğrencilere tercih ekranı tekrardan açılmayacak. Eğer öğrenciler tercih dönemi esnasında kayıtlarını iptal ederse bu durumda tekrar tercih yapabilecek.
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Anahtar Kelimeler:
LGS Liselere Geçiş Sınavı
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