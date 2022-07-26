Pandemide işsiz kalan şoförün hayatı değişti! Denizin dibinden çıkarıyor: Aylık kazancım 30 bin lira

Antalya’da turizm sektöründe şoför olarak çalışırken pandemiyle birlikte işsiz kalan 4 çocuk babası Erhan Uludağ (35), kentin dünyaca ünlü sahilinde denizin dibine dalarak çıkardığı metalleri geri dönüşüme satıyor, paraya para demiyor. Geçen yaz sezonunda 25 ton, bu yaz ise şu ana kadar 15 ton demir çıkardığını belirten Uludağ, aylık kazancının ise 25-30 bin arasında olduğunu kaydetti.

Uludağ, ''Gücüm yettiğince çıkartıyorum. Sahilde 27 tane batık yeri biliyorum. Nerede var deseler, hepsini gösteririm ve çok tehlikeliler” ifadelerini kullandı.