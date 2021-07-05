MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Pandeminin acısını zamla çıkardı: Kalben sahne ücreti ile dudak uçuklattı!

Pandeminin acısını zamla çıkardı: Kalben sahne ücreti ile dudak uçuklattı!

05.07.2021 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alternatif tarzda müzik yapan şarkıcı Kalben, pandemi nedeniyle uzun süredir sahnelere çıkamamasının acını konser ücretini arttırarak çıkardı. Ünlü şarkıcı, kendisi gibi alternatif müzik yapanlar içinde en çok sahne ücreti alan isim olurken, sahne ücreti ile dudak uçuklattı...

İlk olarak 'Sadece' isimli şarkı ile büyük ses getiren şarkıcı Kalben, konsr ücretlerine yaptığı zam ile adından söz ettirdi. 35 yaşındaki ünlü şarkıcı alternatif tarzda müzik yapanlar arasında en fazla sahne ücreti talep eden isim oldu. Geçtiğimiz haftalarda Ahmet Mümtaz Taylan ile çektiği yeni klibini sevenlerinin beğenisine sunan Kalben, konser ücreti ile dudak uçuklattı.

Kalben sahne ücreti ile ağızları açık bıraktı!

Geçtiğimiz ay 'Şanssız Mücadeleci' adlı parçasına usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan ile klip çeken şarkıcı Kalben, konser ücretlerine zam yaptı.
Alternatif rock müzik yapan 35 yaşındaki ünlü şarkıcı, kendisi gibi alternatif müzik yapan isimler arasında en fazla ücret talep eden şarkıcı olarak gündeme geldi.

PANDEMİ ZAMMI YAPTI

PANDEMİ ZAMMI YAPTI
Pandemi koşulları nedeniyle uzun süredir sahne alamadığını ve bu nedenle sahne ücretlerinde u artışa gittiğini ifade eden şarkıcının istediği ücret dudak uçuklattı.

SAHNE ÜCRETİ DUDAK UÇUKLATTI

SAHNE ÜCRETİ DUDAK UÇUKLATTI
35 yaşındaki ünlü şarkıcı sahne ücretini 75 bin TL'ye çıkardı.

TAKİPÇİSİNE VERDİĞİ CEVAP GÜNDEM OLMUŞTU

TAKİPÇİSİNE VERDİĞİ CEVAP GÜNDEM OLMUŞTU
Öte yandan geçtiğimiz aylarda bir takipçisi tarafından gelen "Kalben bir de zayıflasan on numara kadın olacaksın ya, seni çok seviyorum" mesajına verdiği yanıt ile uzun süre gündem de yer almıştı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kalben
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
İsmini ilk defa duyuyorum

En Çok Okunan Haberler

Emekli ve memurların zammı belli oldu

Emekli ve memurların zammı belli oldu

Güldür Güldür'de flaş ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Güldür Güldür'de flaş ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Hostese sürpriz evlilik teklifi

Hostese sürpriz evlilik teklifi

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Gözler kritik kabine toplantısına çevrildi

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Gözler kritik kabine toplantısına çevrildi

İstanbul'da metrobüs kazası! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da metrobüs kazası! Çok sayıda ekip sevk edildi

Galatasaray, Ghezzal ile anlaşmaya vardı!

Galatasaray, Ghezzal ile anlaşmaya vardı!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Mini elbisesini giyip kutlamaya gitti! Şov yaptı

Mini elbisesini giyip kutlamaya gitti! Şov yaptı

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Zor günlerde yalnız bırakmadı! Bomba paylaşım

Zor günlerde yalnız bırakmadı! Bomba paylaşım

Annesinden rol çaldı! Süper minisiyle yaktı geçti

Annesinden rol çaldı! Süper minisiyle yaktı geçti

Yeşilçam'ın efsane ismi Kartal Tibet hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın efsane ismi Kartal Tibet hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.