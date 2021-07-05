Pandeminin acısını zamla çıkardı: Kalben sahne ücreti ile dudak uçuklattı!

İlk olarak 'Sadece' isimli şarkı ile büyük ses getiren şarkıcı Kalben, konsr ücretlerine yaptığı zam ile adından söz ettirdi. 35 yaşındaki ünlü şarkıcı alternatif tarzda müzik yapanlar arasında en fazla sahne ücreti talep eden isim oldu. Geçtiğimiz haftalarda Ahmet Mümtaz Taylan ile çektiği yeni klibini sevenlerinin beğenisine sunan Kalben, konser ücreti ile dudak uçuklattı.

Kalben sahne ücreti ile ağızları açık bıraktı!

Geçtiğimiz ay 'Şanssız Mücadeleci' adlı parçasına usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan ile klip çeken şarkıcı Kalben, konser ücretlerine zam yaptı.

Alternatif rock müzik yapan 35 yaşındaki ünlü şarkıcı, kendisi gibi alternatif müzik yapan isimler arasında en fazla ücret talep eden şarkıcı olarak gündeme geldi.

PANDEMİ ZAMMI YAPTI Pandemi koşulları nedeniyle uzun süredir sahne alamadığını ve bu nedenle sahne ücretlerinde u artışa gittiğini ifade eden şarkıcının istediği ücret dudak uçuklattı.

SAHNE ÜCRETİ DUDAK UÇUKLATTI 35 yaşındaki ünlü şarkıcı sahne ücretini 75 bin TL'ye çıkardı.