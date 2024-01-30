KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Burçlar - Astroloji
    4. Paraya para demeyecekler! Bu burçlar şubat ayında zengin olacak

    Paraya para demeyecekler! Bu burçlar şubat ayında zengin olacak

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    30.01.2024 15:23 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Astroloji, insanların yaşamlarını etkileyen eski bir bilimdir. Birçok kişi, burçlarının maddi durumu üzerindeki etkilerini merak ediyor. Ocak ayının sonu gelmişken astrologlar 4 burç için müjdeyi verdi. İşte şubat ayında zengin olacak 4 burç...

    Şubat ayının yaklaşmasıyla beraber yeni ay için burç yorumları astroloji severler tarafından araştırılmaya başladı. Astrolojiye göre burçlar kişinin karakteristik özelliklerinin yanında aşk, iş ve parasal konularını da etkileyebiliyor. Bazı burçlar finansal konularda daha fazla başarı potansiyeline sahip olabilir. İşte parayı sürekli kendine çeken burçlar ve özellikleri...

    ŞUBAT AYINDA ZENGİN OLACAK 4 BURÇ

    KOÇ BURCU

    KOÇ BURCU

    Koç burçları şubat ayında aşk ve ilişkiler anlamında oldukça olumlu bir döneme girebilir. İlişkilerinde daha tutkulu ve romantik bir dönem geçirebilirler. Aynı zamanda finansal konularda da oldukça şanslı olacaklar.

    BOĞA BURCU

    BOĞA BURCU

    Boğa burçları şubat ayında kariyer anlamında oldukça başarılı olabilir. İş hayatlarında yeni fırsatlarla karşılaşabilirler ve maddi anlamda kazançlı çıkabilirler. Aşk hayatlarında da olumlu gelişmeler yaşayabilirler.

    YENGEÇ BURCU

    YENGEÇ BURCU

    Yengeç burcu için şubat ayı, aile ve ilişkiler anlamında oldukça keyifli geçebilir. Aileleriyle daha fazla vakit geçirebilirler ve ilişkilerinde daha mutlu bir dönem yaşayabilirler. Öte yandan finansal konularda da şanslı olabilirler.

    BAŞAK BURCU

    BAŞAK BURCU

    Şubat ayı, başak burcu için iş hayatında başarı ve kazanç getirebilir. Kariyerlerinde yükselme fırsatlarıyla karşılaşabilirler ve maddi anlamda kazançlı çıkabilirler. Aşk hayatlarında da olumlu gelişmeler yaşayabilirler.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    Başak burcu Boğa burcu Koç burcu Yengeç burcu burç yorumları Astrolog Astroloji
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Klasik tasarımı spor rahatlığıyla buluşturan Camper botta kaçırılmayacak fırsat

    Klasik tasarımı spor rahatlığıyla buluşturan Camper botta kaçırılmayacak fırsat

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    İndirimdeki Columbia Powder Lite Mont ile soğuklara meydan okuyun

    İndirimdeki Columbia Powder Lite Mont ile soğuklara meydan okuyun

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.