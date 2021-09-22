Paris İklim Anlaşması nedir? Paris İklim Anlaşması'nın maddeleri neler?

BM Genel Kurulu sonrası Paris İklim Anlaşması ve maddeleri gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce de gündeme gelmiş olan anlaşma ile ilgili açıklamada bulundu. Peki Paris İklim Anlaşması nedir ve amaçları neler?

PARİS İKLİM ANLAŞMASI NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Paris İklim Anlaşması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Paris İklim Anlaşması'nın Meclis'e sunulacağını ifade etti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, iklim değişikliği ve çevrenin korunması hususlarında da üzerine düşenleri yapacaktır." ifadesini kullandı.

Paris Anlaşması 5 Ekim 2016 tarihinde ve küresel sera gazı emisyonlarının %55’ini oluşturan en az 55 tarafın anlaşmayı onaylaması koşulunun karşılanması sonucunda, 4 Kasım 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe giren bir anlaşmaydı. Anlaşmanın detayları ise merak ediliyor.

Aralık 2015'te Paris'te yapılmış olan 21. BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nda (COP21) onaylanmış olan İklim Anlaşması, Nisan 2016 tarihinde 190'dan fazla ülke tarafından imzalanmıştı.

PARİS İKLİM ANLAŞMASI AMAÇLARI NELER? 4 Kasım 2016 itibariyle yürürlüğe giren anlaşma, sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğun ortadan kaldırılması bağlamında BMİDÇS’nin uygulamasını geliştirmeyi hedeflemekte. Anlaşmanın uzun dönemli hedefi ise küresel ortalama sıcaklık artışının sanayileşme öncesi döneme göre 2°C altında tutulması ve bu artışın 1,5°C’nin altında tutulmasına yönelik küresel çabaların sürdürülmesi olarak ifade edilmesi. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı uyum kabiliyetinin ve iklim direncinin arttırılması da yine başlıca amaçlardan. Düşük sera gazı emisyonlu kalkınmanın temin edilmesi ve bunlar gerçekleştirilirken, gıda üretiminin zarar görmemesi diğer bir temel hedef olarak belirtilmekte.