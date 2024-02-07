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    4. Partnerinizle ten uyumunuz olduğunu gösteren 5 işaret!

    Partnerinizle ten uyumunuz olduğunu gösteren 5 işaret!

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    07.02.2024 08:04 | Son Güncelleme:
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    Ten uyumu, ilişkilerde derin bir bağın işaretidir. Ortak zevklerinizden fiziksel temasınıza kadar, uyumlu bir ilişkinin belirtileri birçok belirtisi bulunur. Partnerinizle olan ten uyumunuzu anlatan beş belirgin işareti haberimizde derledik.

    İyi bir ilişkinin temeli, partnerler arasındaki uyumlu etkileşimlerde yatar. Ten uyumu da bu etkileşimlerin önemli bir parçasıdır. Göz teması ve bedensel uyum ilişkinizin derinliğini yansıtan önemli bir göstergedir. İşte partnerinizle ten uyumunuz olduğunu anlatan 5 işaret...

    TEN UYUMUNUZ OLDUĞUNU GÖSTEREN 5 İŞARET

    TEMAS

    TEMAS

    Ten uyumunun ilk ve en önemli işareti partnerinizle sürekli temas içinde olma isteğidir. Bununla beraber sürekli dokunma isteği vardır.

    KOKU

    KOKU

    Teninin kokusunu sevmek ve çekim hissetmek ten uyumunu işaret eder. 

    ÖZLEM

    ÖZLEM

    Ten uyumu olan çiftler birlikte çok zaman geçirseler bile yetmiyor gibi hissederler. Ayrıca partnelerler birbirine doyamaz.

    GÖZ TEMASI

    GÖZ TEMASI

    Ten uyumunu işaret eden bir diğer durum ise sık sık göz teması kurmaktır.

    HEYECAN

    HEYECAN

    Bir ilişkinin olmazsa olmazlarından biri de tabii ki heyecanın kaybolmamasıdır. Onu gördüğünüzde kalp atışlarınız hızlanıyor ve hala ilk günkü gibi heyecan duyuyırsanız bu da ten uyumunu gösterir.

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