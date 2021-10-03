Patifest renkli görüntülere sahne oldu

British Shorthair ve Tekir cinsi kediler ile Poodle, Fransız Bulldog, Golden Retriever, Chihuahua, Sibirya Kurdu cinsi köpekler gibi çok sayıda türden evcil hayvanın yer aldığı festival, renkli görüntülere sahne oldu.

Festivalin insanlara hayvan sevgisi aşılamak için faydalı olduğunu belirten Çelik, "Festivali çok güzel ve yararlı buluyorum. Hayvanları korumalı ve sevmeliyiz. Festivalin kent için büyük bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Çok güzel ve eğlenceli geçiyor." diye konuştu.