Paylaş Benimle programının sunucusu kimdir? Gökhan Çınar kaç yaşında, nereli ve evli mi?

16 yıldır klinik psikolog olarak görev alan Gökhan Çınar, bir dönem JoyTürk’ün de radyo müdürlüğünü yapmıştır. Aynı zamanda ‘Geçecek mi?’ isimli bir kitabı da bulunan Gökhan Çınar, şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan ‘Paylaş Benimle’ adlı programın sunucusu olarak görev almaktadır. Yaptığı Katarsis programı ile oldukça tanınır hala gelen Çınar, TV8 kanalı üzerinden Paylaş Benimle programı ile kendisini geniş kitlelere duyurmuştur.

Gökhan Çınar kimdir?

Gökhan Çınar, 1983 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Haliç Üniversitesi’nde YÖK bursu alarak Psikoloji bölümünü bitiren Çınar, 2006 yılında Maltepe Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji alanında yüksek lisansını tamamlamıştır.

Hem lisans eğitimi hem de yüksek lisans eğitimi sırasında Balıklı Rum Hastanesi ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde nevroz ve psikoz servislerinde staj yapmış ve psikolog olarak çalışmalarına devam etmiştir.

Gökhan Çınar, aynı zamanda Türk Psikologları Derneği’nin de bir üyesidir. Çınar, ‘Meslek Adanmışlık’ konusunda bir yüksek lisans tezi hazırlamıştır.

Çınar yetişkin, ergen ve çocuk Objektif/Projektif Testler eğitimini almış ve birçok kişilik, zeka, gelişim, dikkat ve algı testinin uygulamasında yetkinlik kazanmıştır.